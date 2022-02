Grimma: Weniger Blitzer-Einsätze im Jahr 2021, aber mehr Knöllchen

Grimma

Die Stadt Grimma war im vorigen Jahr an lediglich 33 Tagen Temposündern auf der Spur. Im Vergleich zum Jahr 2020 sind das sieben Messtage weniger, zum Jahr 2019 sogar zehn. Der Grund dafür ist einmal mehr in der Corona-Situation zu suchen. Im Lockdown wurde auf Blitzereinsätze weitgehend verzichtet, und im Gegensatz zu 2020 versuchte das Ordnungsamt dieses Mal nicht, die Messungen später im Jahr nachzuholen. Denn es hatte sich gezeigt, dass sich bei gehäuften Blitzer-Tagen zu viele Fälle auf dem Tisch stapeln und beim Bearbeiten sozusagen ein Stau entsteht.

Vertrag mit gemeinnütziger Gesellschaft

Die Kontaktbeschränkungen, um das Ausbreiten des Virus zu bremsen, wirkten sich also auch auf den Einsatzplan aus. In so einer Situation sei es nicht zu vermitteln, wenn zwei Leute, die sich nicht kennen, stundenlang gemeinsam in einem Auto sitzen, verdeutlicht Ordnungsamtsleiter Andy Seydel. Die Stadt Grimma kooperiert bei der Überwachung des fließenden Verkehrs mit der gemeinnützigen Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit mbH (gGKVS). Ein Mitarbeiter der Gesellschaft rollt an Messtagen mit der Technik vor und nimmt für die jeweils siebenstündige Blitzerarbeit einen Vollzugsbediensteten des Ordnungsamtes auf.

Deutlich weniger Tempoverstöße aufgenommen

An den 33 Tagen im vorigen Jahr wurden laut Statistik 60 Messeinsätze vorgenommen. Denn das Blitzer-Fahrzeug setzt an manchen Tagen ein bis zweimal um. Unterm Strich registrierte die Stadt Grimma 2082 Tempoverstöße, die 1779 Verwarn- und 303 Bußgelder nach sich zogen. Im Jahr zuvor waren noch 3443 Kraftfahrer in die Radarfalle gegangen.

Mit 95 Sachen durch Grimmas Ortsteil Ragewitz

Den 2021er-„Rekord“ hält ein Kraftfahrer, der im November mit 95 Sachen durch die Ragewitzer Straße in Ragewitz bretterte. Nach Abzug der Toleranz hatte er also 42 km/h zu viel auf dem Tacho. Der Pilot wird schon nach dem neuen Bußgeldkatalog zur Verantwortung gezogen: 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge des Bleifußes. „Nach altem Recht wären es neben Punkten und Fahrverbot 200 Euro gewesen“, erläutert Franziska Strowick von der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes.

Diese Leivtec kann die Stadt Grimma nicht mehr einsetzen. Quelle: Thomas Kube

An den Blitzer-Standorten in der Grechwitzer Landstraße in Neuneunitz, der Weberstraße in Grimma und der Leipziger Straße in Grimma seien im vorigen Jahr die meisten Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden, gibt Strowick zu Protokoll. Die Stadt Grimma hat die Zahl ihrer Messstellen um sechs auf 151 erhöht. Neu kamen zum Beispiel die Parthenstraße in Großbardau, Fremdiswalde und die Bahnhofstraße in Grimma hinzu. Die Stadt reagiere damit auch auf Hinweise aus der Bevölkerung, so Amtsleiter Seydel. „Das nehmen wir ernst.“ Gerade in Großbardau hätten sich Anwohner über Raser beschwert, ergänzt Strowick.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Messtechnik muss eingesetzt werden

Übrigens hat die gGKVS mittlerweile Messtechnik der Firma Vitronic an Bord ihrer Fahrzeuge. Die bislang genutzte Leivtec XV 3 stehe nicht mehr zur Verfügung, erläutert Grimmas Ordnungsamtschef. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hatte nahegelegt, sie wegen möglicher Messfehler vom Markt zu nehmen.

Lesen Sie auch:

Das war Grimmas Blitzer-Statistik für das Jahr 2020.

Stadt Grimma verteilt 6098 Knöllchen

Der Vollzugsdienst des Ordnungsamtes, den zwei Frauen und zwei Männer bilden, muss auch die Corona-Kontrollen stemmen. Amtsleiter Seydel nennt das als weiteren Grund für die reduzierten Blitzer-Tage. Auf die Kontrolle des ruhenden Verkehrs wirkte sich das aber nicht aus. „Die Kolleginnen und Kollegen gehen täglich ihre Runde“, erläutert Seydel. Unterm Strich verteilten sie im vorigen Jahr 6098 Knöllchen und damit 949 mehr als noch 2020. Strowick zufolge ist es in der Innenstadt meist die vergessene Parkscheibe, während in den Ortsteilen Gehwegparken oder verstellte Zufahrten ein Verwarngeld nach sich ziehen. Nach neuem Bußgeldkatalog geht es dabei nicht mehr unter 20 Euro ab.

Von Frank Prenzel