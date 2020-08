Grimma/Roda

Neugierige Blicke sind Andreas Reiche gewiss, wenn er sich hinters Steuer setzt, um kurz zur Heilpraktikerin zu fahren oder am Samstag frische Brötchen zu holen. Denn der 50-Jährige startet für solche Touren gleich mal den Motor seines 92 Jahre alten Fords oder seines 86 Jahre alten Opels – und ist damit der Star auf der Straße. Wenn Zeit und Wetter passen, rollt der Rodaer mit dem blitzenden dunkelgrünen Vehikel aus den Ford-Werken auch mal nach Wurzen, um Ersatzteile für seine Werkstatt zu holen.

Die Autos müssen bewegt werden

„Ein Auto, das nicht bewegt wird, steht sich kaputt“, weiß der Kfz-Meister aus dem kleinen Ort bei Mutzschen, dessen Leidenschaft den Oldtimern gilt. Wenn er vor seinen schick polierten Autos steht, die das ganze Jahr über angemeldet bleiben und regelmäßig auf der Straße sind, kommt er vom Hundertsten ins Tausendste, weiß eine Geschichte nach der anderen zu erzählen.

Andreas Reiche, Geburtsjahr 1970, am Steuer seines Ford, Baujahr 1928. Quelle: Thomas Kube

Reiche hat das sprichwörtliche Benzin im Blut. Für Autos interessiert sich der gelernte Kfz-Elektriker zeitlebens und schielte schon in jungen Jahren auf betagte Karossen. 2004 hob der Meister in Roda seinen Familienbetrieb Auto-Service-Reiche aus der Taufe und bekam fortan von Stammkunden auch den ein oder anderen Oldtimer zur Reparatur. Das fachte seinen Traum vom eigenen Alt-Wagen erst recht an. Vor fünf Jahren kam dann endlich alles zusammen. Reiche erspähte bei einem Frohburger Händler sein Wunschauto und hatte auch das nötige „Kleingeld“ beisammen. Der Ford (Model A), das 1928 weltweit erste in Fließband-Technik produzierte Auto, wechselte für 20.000 Euro den Besitzer. Mittlerweile nennt der Oldie-Friemler schon sieben Modelle sein eigen.

Der Liebling hat 39 Pferdestärken

Der Ford mit seinen 39 Pferdestärken und dreieinhalb Liter Hubraum ist dabei zweifellos der vierrädrige Liebling. „Der stand drei bis vier Jahrzehnte in einem Autohaus, da drehte sich nichts mehr“, berichtet Reiche über poröse Reifen und einen festen Motor. Der Mann mit den geschickten Händen restaurierte das Fahrzeug, das noch seine Originalfarbe hat. „Seitdem läuft er wie ein Uhrwerk“, hüpft Reiche das Herz in der Brust. „Ich hätte keine Angst, mit dem bis zur Ostsee zu fahren“, sagt der Auto-Liebhaber. „Auch wenn nur mit Tempo 60 auf der Landstraße.“

Früherer Dorfgasthof wurde Werkstatt

Im Saal des früheren Dorfgasthofes, den Familie Reiche als Ruine erwarb und für den Service-Betrieb auf Vordermann brachte, steht neben dem Ford ein brauner Opel 1290, der im Jahr 1934 vom Band lief. Schon als Lehrling bei der Kfz-PGH in Wurzen fiel Andreas Reiche genau dieses Auto ins Auge. Es gehörte einem Kollegen, der dann sein Leben lang dran bastelte. „Schon damals sagte ich, wenn du den nicht fertig bekommst, kaufe ich ihn dir eines Tages ab“, erzählt Reiche die unglaubliche Geschichte. Tatsächlich rief der einstige Mitarbeiter vor drei Jahren an und gab die Edelkarosse aus gesundheitlichen Gründen aus der Hand. „Ich habe das Auto in einem halben Jahr flott gemacht“, so Reiche.

Russen bauten Moskwitsch im demontierten Werk

Ein Opel Kadett von 1938 muss vorerst auf die Restaurierung warten. Reiche holte sich den Wagen von einem Berufskollegen aus Torgau, der ihn in einer Scheune stehen hatte. „Den muss man kaufen und hinstellen, so etwas kriegst du nicht mehr“, unterstreicht der 50-Jährige und weiß wieder eine Geschichte zu erzählen. 1945 demontierten die Russen das Opel-Werk in Rüsselsheim, in dem sein Gefährt sieben Jahre zuvor vom Band rollte, und produzierten damit schon bald darauf in der Sowjetunion den Moskwitsch 400. „Das war der baugleiche Kadett“, so Reiche.

Beide im Einheitsjahr 1990 gebaut – ein VW Golf Cabriolet und ein Trabant 1.1. Quelle: Thomas Kube

In trauter Gemeinsamkeit stehen ein ahorngelber Trabant 1.1 mit blauem Dach und ein metallic-blaues Cabriolet des Golf 1 nebeneinander – das Ost-Auto und sein West-Pendant aus dem Einheitsjahr 1990. Ein Trabi mit Viertakter sollte unbedingt in Reiches Sammlung, „das sind die letzten von Honecker“, scherzt der Rodaer. Im Internet wurde er mit seinem Bruder Frank schließlich fündig. Ein Berufskollege aus Polen bot die Pappe zum Verkauf – und erzählte die nächste ungewöhnliche Begebenheit. Denn der nagelneue Plastikbomber mit dem in VW-Lizenz gebauten IFA-Motor (40 PS) war geklaut und ins Nachbarland gebracht worden. Dort diente er unregistriert einem Bauern für Feldarbeiten. „Es standen gerade mal 4600 Kilometer auf dem Tacho“, schildert Reiche. Zum Glück war der Diebstahl nach der langen Zeit bei den deutschen Behörden kein Thema mehr, so dass Reiche den Trabant problemlos anmelden konnte. „Der wurde fast nur als Kombi gebaut, ich habe ihn als Limousine“, hört man Stolz in seiner Stimme.

Tochter tritt in Fußstapfen des Vaters

Das VW-Cabrio ist übrigens das Lieblingsauto von Tochter Maxi Reiche, die in Vaters Fußstapfen getreten ist, seit einem Jahr ihren Kfz-Meisterbrief in der Tasche hat und im Familienbetrieb sowohl in der Werkstatt schraubt, als auch im Büro arbeitet. Die 23-Jährige nutzt das Schmuckstück, das wegen seines Bügels scherzhaft auch Erdbeerkörbchen genannt wird, für private Fahrten und steuert liebend gern Oldtimer-Treffen an.

Zwei Mercedes komplettieren die Sammlung

Ein grauer Mercedes 190 (C-Klasse) von 1989, der schon 480.000 Kilometer in den Reifen hat und noch immer „wie ’ne Biene“ läuft, und – als jüngste Errungenschaft – ein Mercedes 124 (E-Klasse) von 1990 komplettieren die Sammlung des Technik-Freaks Reiche. Der betont, dass er bei seinem Hobby auf Autos setzt, deren Wert noch steigt. Doch das ist nur ein Punkt, warum der Rodaer den Oldtimern verfallen ist. „Es macht Spaß.“ Der gewisse Luxus und die Entschleunigung beim Fahren lassen sein Herz ebenso höher schlagen wie die Ehrfurcht vor der damaligen Technik. „Die ist so einfach wie genial.“

Technik, die noch fast 100 Jahre später rollt. Quelle: Thomas Kube

Da schaut er schon etwas verächtlich auf den aktuellen Mitsubishi-Jeep in der Garage, den er als sein tägliches Nutzfahrzeug bezeichnet: „Das Auto hat keine Seele“, meint der Fachmann.

Die Ersatzteile für die Edel-Karossen entstehen in Roda

Reiche kann von Glück reden, dass er vom Fach ist. Denn Ersatzteile für die stolzen Kraftwagen sind rar gesät oder gar nicht mehr zu finden. „Ich bin handwerklich begabt und fertige die Teile selber an“, verrät der Meister mit Blick auf Bremsscheiben oder diverse Buchsen. Das Corona-Jahr bremst sein Hobby allerdings aus. Oldtimer-Treffen, zu denen er so gern mit seiner Frau Annett (48) und den beiden Töchtern im maßgeschneiderten 20er-Jahre-Look rollt, finden nicht statt. In diesem Jahr saß auch noch kein Hochzeitspaar im Ford, um sich vom Standesamt zur Familienfeier kutschieren zu lassen.

Die unglaubliche Geschichte mit PSR-Moderator Lukas

Das sei bedauerlich, ärgert sich Reiche, der noch eine Episode hervor kramt. Vor etwa 20 Jahren baute er für Steffen Lukas einen 450er SL Mercedes auf. Ein Cabrio, Baujahr 1969. Das seltene Stück brannte dem bekannten Moderator von Radio PSR neulich in der Garage ab. „Da habe ich geheult“, gesteht Auto-Freak Reiche. Der Rodaer telefonierte mit Lukas und bot ihm seine Hilfe an. Die Antwort war ernüchternd: Das Auto sei nicht mehr zu retten.

Von Frank Prenzel