Grimma baut neue Spielplätze in den Ortsteilen

Grimma

Seit Montag dürfen Kinder in Sachsen wieder die Spielplätze an der frischen Luft erobern. Die Stadt Grimma konnte dabei neben den 34 bisherigen kommunalen Spielplätzen auch neun der zehn neu gebauten freigegeben. Nur in Golzern haben die Handwerker noch das Sagen. Die Spielgeräte in Kössern wurden gerade rechtzeitig abgenommen und stehen ebenfalls seit Montag zur Verfügung.

Bauhof bringt Nutzungsregelungen an

„Wie es der Zufall will, sind die neuen Spielplätze genau zur richtigen Zeit fertig geworden. Ich freue mich, dass die Kinder damit ein Stück Normalität zurück bekommen“, erklärt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Zur Öffnung der Spielplätze brachten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sichtbar die Nutzungsregelungen an, denn auch im Sandkasten, auf dem Kletterturm und der Schaukel gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen. Berger: „Mir ist durchaus bewusst, dass es nicht möglich sein wird, Kindern diese Regelungen verständlich zu machen.“ Um dem Gesetz zu entsprechen, hätten sie aber angebracht werden müssen. „Im Vordergrund steht natürlich der gesunde Menschenverstand“, so Berger weiter. „Es sollte unser gemeinsames Ziel sein, trotz der Nutzung die Infektionsrisiken auf ein Minimum zu reduzieren.“

Anzeige

Der Grimmaer Ortsteil Kössern hat einen nagelneuen Spielplatz gegenüber vom Jagdhaus. Quelle: Thomas Kube

Weitere LVZ+ Artikel

Der Rathauschef verweist darauf, dass auf den neuen Spielplätzen noch Bedarf an Bänken sein wird. „Da können wir noch nachlegen“, sagt er mit Blick auf die robuste Grimma-Bank, die seit einiger Zeit mit Hilfe von Geldgebern an vielen Plätzen aufgestellt wird.

Neue Spielplätze entstanden in Grimmas Dörfern

Die zehn neuen Spielplätze sind in den Dörfern errichtet worden – in Roda, Golzern, Kössern, Leipnitz, Kleinbardau, Schkortitz, Böhlen, Großbardau, Zschoppach und Fremdiswalde. Die Stadt nutzt dazu Geld aus dem Leader-Programm der Europäischen Union und schöpft die Eigenmittel aus der Freistaat-Pauschale für die Kommunen, die seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) zur Stärkung des ländlichen Raums gezahlt wird. Für Grimma sind das jährlich 70.000 Euro. Allerdings war das Zustandekommen der neuen Spielplätze, mit denen das dörfliche Leben verbessert werden soll, ein zäher Prozess. Berger hatte nicht nur einmal die bürokratischen Hürden beklagt. In Fremdiswalde gab es sogar offenen Protest wegen der Verzögerungen.

Entschluss wurde bereits 2018 gefasst

In einigen Ortsteilen gab es bislang gar keine Möglichkeit für Kinder, sich auf Schaukel oder Klettergerüst auszutoben. In anderen Ortsteilen waren sie in einem so schlechten Zustand, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet war. Die Stadt hatte sich deshalb 2018 entschlossen, im Interesse junger Familien in den Dörfern Nägel mit Köpfen zu machen. Alles in allem hatte die Stadt für den Bau der zehn Spielplätze rund 235 000 Euro veranschlagt.

Von Frank Prenzel