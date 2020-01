Grimma bietet vier Liegenschaften zum Verkauf

Grimma

Einmal mehr versucht die Stadt Grimma, das Rittergut in Haubitz an den Mann zu bringen. Alle Verkaufsbemühungen scheiterten bislang. Jetzt hat die Stadt die Liegenschaft erneut ausgeschrieben und möchte sie meistbietend verkaufen. Interessenten können sich bis Ende Januar mit einer Preisvorstellung an die Stadtverwaltung wenden. Diesem Angebot haben sie auch ein Entwicklungskonzept beizufügen. Der Kommune liegt an einer zumindest teilweise künstlerischen oder touristischen Nutzung.

Gebäudeensemble ist dem Verfall preisgegeben

In das Gebäudeensemble muss viel Geld gesteckt werden, um es zu bewahren und der Nutzung zuzuführen. Derzeit ist das einstige Rittergut, zu dem auch eine Scheunen- und Garagenanlage gehören, dem Verfall preisgegeben. Mittlerweile ist es schon eine Weile her, dass hier der Bauhof und das Dorfgemeinschaftshaus untergebracht waren. Momentan ist nur noch eine Wohnung vermietet, Teile des Gartens sind verpachtet. Insgesamt umfasst das Grundstück 3870 Quadratmeter.

Auf frühere Kita-Fläche Platz für Eigenheime

Zum Verkauf steht auch das Areal der alten Kindertagesstätte in Großbardau, das sich in der Alten Salzstraße befindet und seit dem Umzug der Mädchen und Jungen in die neue Kita im September verwaist ist. Auf dem Gelände befindet sich zudem ein Gebäude, das sich nicht im Eigentum der Stadt Grimma befindet und mit erworben werden muss. Auf der rund 6500 Quadratmeter großen Fläche erhofft sich die Kommune die Entwicklung eines Mini-Baugebiets. Es sei Platz für maximal vier Einfamilienhäuser, heißt es in der Ausschreibung.

Blick auf die alte Kita in Großbardau. Quelle: Frank Prenzel

Neue Eigenheime sollen auch auf dem Gelände der früheren Porzellanfabrik in Mutzschen entstehen, das ebenfalls zum Verkauf steht. Reichlich 11.000 Quadratmeter umfasst das Areal, das sechs neuen Häusern Platz bieten könnte. „Entsprechend den planerischen Vorstellungen der Stadtverwaltung ist auf der Grundstücksfläche ein Baugebiet für die Errichtung von Einfamilienhäusern inklusive Garagen und Stellplätze zu realisieren“, heißt es in der Ausschreibung. „Die Bebauung soll sich ins Ortsbild einfügen.“ Der Erwerber beziehungsweise Projektentwickler muss sich verpflichten, die Kosten für den Bebauungsplan und die Erschließung zu übernehmen. Kaufinteressenten müssen mit ihrem Angebot ein grobes Konzept zur Entwicklung der Fläche einzureichen.

Liegenschaften werden meistbietend verkauft

Schließlich möchte Grimma auch das Hohnstädter Grundstück Gänseberg, das derzeit gärtnerisch genutzt wird, an den Mann bringen. Der Erwerber muss den bestehenden Pachtvertrag für die rund 750 Quadratmeter große Fläche übernehmen. Das Grundstück sei nicht Teil eines Bebauungsplanes, heißt es in der Ausschreibung.

Die Liegenschaften werden meistbietende verkauft. Angebote sind bis 31. Januar einzureichen.

Von Frank Prenzel