Grimma blitzt in Neuneunitz Raser mit 92 Sachen

Grimma

Wo sich B 107 und A 14 treffen, sollte der Kraftfahrer auf der Bundesstraße nicht nur wegen der angezeigten Unfallgefahr den Fuß vom Gaspedal nehmen. Hier baut die Stadt Grimma regelmäßig Blitzer auf – und kann sich danach über mangelnde Arbeit in der Bußgeldstelle nicht beklagen. Direkt an der Grimmaer Auf- und Abfahrt zur Autobahn ist Tempo 50 erlaubt, was ganz offensichtlich viele Kraftfahrer nicht einhalten. Im vorigen Jahr stellte die Stadt Grimma an dieser Stelle 1180 Verstöße fest, wie aus der Blitzer-Statistik für 2019 hervor geht.

Ordnungsamt Grimma 2019 an 43 Tagen mit Blitzer unterwegs

Das waren fast ein Viertel aller Tempo-Sünden, die Grimma an insgesamt 43 Messtagen erfasste. Unterm Strich wurden 4931 Verstöße festgestellt und die Fahrer mit einem Verwarn- oder Bußgeld belegt. Zum Jahr davor war das ein Minus von 176 teuren Fotos. Allerdings gab es auch fünf Blitzer-Tage weniger als noch 2018.

Seit sechs Jahren blitzt die Stadt Grimma selbst

Vor sechs Jahren nahm die Muldestadt die Überwachung des fließenden Verkehrs in die eigene Hand und ging einen Vertrag mit der gemeinnützigen Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit ein. In der Regel einen Tag pro Woche rollt ein mit Blitzer-Technik vollgestopftes Fahrzeug der Gesellschaft an und ist dann in Grimma und seinen Ortsteilen sieben Stunden lang im Einsatz. Mittlerweile sind alle fünf Vollzugsbediensteten des städtischen Ordnungsamtes geschult und dürfen Geschwindigkeitskontrollen durchführen. An Bord des Fahrzeuges befinden sich übrigens zwei dreibeinige Leivtec XV 3, so dass der Verkehr stets auch beiderseits der Straße überwacht werden kann.

Auch am 12. Februar 2020 war das Ordnungsamt Grimma mit dem Blitzer unterwegs. Quelle: Thomas Kube

Etwa 145 Messstellen sind im Kataster der Stadt aufgeführt. Dabei gilt die A-14-Abfahrt nördlich von Grimma als Unfallschwerpunkt und deshalb nicht selten gewählte Blitzer-Stelle. Die zweithöchste Anzahl an Tempo-Verstößen registrierte das Ordnungsamt im vorigen Jahr auf der Bundesstraße in Nimbschen (Nimbschener Landstraße, Tempo 50). Bei den Kontrollen hier waren 525 Kraftfahrer zu schnell unterwegs. Mit 514 Übertretungen folgte an dritter Stelle die Beiersdorfer Straße in Grimma, wo die Geräte in Höhe der Bushalte am Stadtrand aufgestellt werden (Tempo 50). Straßen vor Kindergärten und Schulen werden ebenfalls regelmäßig überwacht.

Schnellster Fahrer: 92 Sachen in Neuneunitz

Durch Neuneunitz bretterte im vorigen Jahr ein Pkw-Fahrer mit 92 Sachen und lag damit 42 km/h über der zulässige Geschwindigkeit. Er schaffte es damit an die Spitze in der Grimmaer Blitzer-Statistik. 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot folgten als Strafe auf den Fuß.

Wetter spielt Rolle beim Aufbau der Blitzer

Das Wetter spielt übrigens eine nicht unwesentliche Rolle bei der Entscheidung, wo die Fotofallen platziert werden. Bei Regen etwa sei eine schlechte Qualität der Beweisfotos zu erwarten, sagt Katrin Werner, die dem Grimmaer Ordnungsamt sieben Jahre vorstand und zum 1. März im Landkreis den Leitungsposten im Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten übernimmt. In der Hochsommer-Hitze wiederum liefen die Geräte Gefahr, auszufallen. Deshalb werde an solchen Tagen Schatten für die Blitzer bevorzugt.

Auch am 12. Februar 2020 war das Ordnungsamt Grimma mit dem Blitzer unterwegs. Quelle: Thomas Kube

Franziska Strowick, im städtischen Ordnungsamt für die Bußgeldsachen im fließenden und ruhenden Verkehr zuständig, sieht sich regelmäßig mit Einsprüchen der Kraftfahrer konfrontiert. Etwa jeder vierte Bußgeldbescheid werde nicht akzeptiert, erläutert sie. Die Überprüfung indes lässt meist keine anderen Schlüsse zu. „Zu 99 Prozent geben wir den Einsprüchen nicht statt“, so Strowick. Zieht der zur Zahlung aufgeforderte Fahrer dann seinen Einspruch nicht zurück, wird die Geschwindigkeitsübertretung ein Fall für die Staatsanwaltschaft.

Nicht selten wird Erzwingungshaft angeordnet

Auch beim Geldeintreiben hat Strowick mehr Arbeit als ihr lieb ist. Werden rechtsgültige Bescheide nicht bezahlt, kann das bis zur richterlich angeordneten Erzwingungshaft führen, mit der dann die Geldbuße nicht einmal beglichen ist. Im vorigen Jahr „hatten wir 60 Fälle von Erzwingungshaft“, erläutert die Mitarbeiterin – resultierend aus Verstößen im fließenden wie im ruhenden Verkehr.

Stadt Grimma verteilt 2019 fast 8000 Knöllchen

Apropos: 2019 verteilten die Vollzugsbediensteten der Stadt insgesamt 7992 Knöllchen und damit 838 mehr als im Jahr davor. Einen Fehler machen die Leute häufig beim Abstellen des Fahrzeuges. Sie vergessen auf Zeitplätzen die Parkuhr hinter die Frontscheibe zu legen. Kein Pardon gibt es, wenn Behindertenparkplätze oder Feuerwehrzufahrten blockiert werden. Dann werden die Kraftfahrer mit 35 Euro zur Kasse gebeten. Bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs „sind wir täglich unterwegs“, verdeutlicht Werner. „Ab und zu auch an den Wochenenden.“

Lesen Sie auch:

Von Frank Prenzel