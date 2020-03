Grimma bringt trotz Corona-Krise Haushalt auf den Weg

Grimma

Mitten in der Corona-Krise hat die Stadt Grimma ihren Haushaltsplan für 2020 auf den Weg gebracht. Der Stadtrat stimmte dem umfangreichen Zahlenpapier, das zuvor in den Gremien diskutiert worden war, einmütig zu. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) betonte aber auch, dass unter Corona-Vorzeichen nunmehr alles mit einem Fragezeichen versehen sei.

2019 Rekordjahr bei der Gewerbesteuer in Grimma

Der Etat sei lange vor der Pandemie erstellt worden, sagte Kämmerin Grit Naujoks eingangs ihrer Präsentation. „Wir können derzeit nicht abschätzen, welchen Einfluss die Krise tatsächlich auf den diesjährigen Haushalt haben wird.“ Eine große Unbekannte ist dabei die Gewerbesteuer und damit eine wichtige Finanzquelle der Kommune. Im vorigen Jahr gab es mit zehn Millionen Euro eine Rekordeinnahme, 2020 plant die Kämmerei mit 8,5 Millionen Euro. Vermutlich ist das nicht zu halten, dürfte sich die auf die Wirtschaft durchschlagende Krise schon in diesem Jahr auf die Stadtkasse auswirken. Rathauschef Berger rechnet fest mit einem Einbruch der Gewerbesteuer.

Kämmerin Naujoks appellierte an die Stadträte, den Haushalt zu verabschieden, „selbst wenn wir später über eine Sperre nachdenken müssten“. Und sie bat um Vertrauen: „Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten vorsichtig agieren.“ Mit dem Etat in der Hand könne die Stadt aber agieren „und ein paar Sachen auf den Weg bringen“.

Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer unverändert

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert. Uwe Krah ( AfD) regte jedoch an, den Gewerbesteuer-Satz abzusenken, was Maximilian Schöpe (Linke) zu der Äußerung veranlasste, dass jetzt nicht der beste Zeitpunkt sei, über Steuersenkungen zu diskutieren. „Wir wissen nicht, was durch die Krise auf uns zukommt.“

Neben den Steuern, die in der eigenen Stadt erhoben werden, zählen die Allgemeine Schlüsselzuweisung aus Dresden (14,3 Millionen Euro) und der Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer (10,2 Millionen) zu den wichtigsten Einnahmequellen Grimmas. Unterm Strich umfasst der Ergebnishaushalt Erträge von rund 56 Millionen Euro.

Größter Posten sind die Personalkosten in Grimma

Größter Posten bei den Ausgaben sind die Personalkosten in Höhe von 19,5 Millionen Euro, darunter 5,2 Millionen für die Kernverwaltung. 18,1 Millionen Euro sind sogenannt Transferleistungen, darunter die Kreisumlage.

„Wir sind eine sehr kinderfreundliche Kommune“, erläuterte die Kämmerin und machte das an Zahlen fest. Im Bereich der Kinderbetreuung nehme die Stadt elf Millionen Euro ein (20 Prozent aller Erträge), gebe aber 21,8 Millionen Euro aus (35 Prozent aller Aufwendungen). 10,6 Millionen Euro schieße Grimma also aus anderen Geldquellen hinzu.

Der Finanzhaushalt umfasst für 2020 ein Volumen von rund 50 Millionen Euro und bildet auch die Investitionen ab, die allerdings im Kontext mit den Folgejahren zu sehen sind. Das aktuelle Jahr sieht für Investitionen Ausgaben von etwa 35 Millionen Euro – zu erklären ist die hohe Summe durch den avisierten Breitband-Ausbau, der komplett gefördert wird.

Bauhof, Kitas und Schulen sind neue Großprojekte

Die Kosten für den Neubau der Oberschule Böhlen kletterten inzwischen auf 13,7 Millionen Euro, von denen die Stadt 8,4 Millionen selbst trage muss. 2021 soll hier der Schulbetrieb beginnen. Und Grimma nimmt sich ab 2021/22 schon die nächsten Großprojekte vor. Die Planung sieht einen neuen Bauhof ebenso vor wie einen Erweiterungsbau für die Grundschule Hohnstädt und den Neubau einer Kita „Rappenberg“ sowie eine neue Kita und eine neue Grundschule für Mutzschen. Allein diese fünf Vorhaben würden nach jetzigen Schätzungen rund zwölf Millionen Euro verschlingen.

Gelängen diese Investitionen, „wären wir ein ganzes Stück weiter“, merkte Oberbürgermeister Berger an. Um noch einmal zu unterstreichen: „Corona birgt das größte Fragezeichen.“

Von Frank Prenzel