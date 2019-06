Grimma

Für die ersten 22 Baugrundstücke auf dem Grimmaer Rappenberg ist die Planung längst angeschoben und befindet sich derzeit in der Anhörung. Die Stadt will nun aufs Tempo drücken und auch die anderen Bauabschnitte des neuen Wohngebietes so schnell wie möglich angehen. Vermutlich um die 120 Häuser wird es einmal umfassen. Mit der Erschließung und Vermarktung ist die stadteigene Wohnungs- und Baugesellschaft (GWB) beauftragt.

Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) stimmte die (alten) Stadträte darauf ein, sich über den Sommer hinweg mit dem Bauplan zu befassen. Seinen Vorstellungen zufolge soll das Stadtparlament dann im September die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschließen, damit die Planung ein Jahr später in trockenen Tüchern ist und 2021 auf dem gesamten Areal die Bagger rollen können. Ob dieser zeitliche Wunsch funktioniert, bleibt abzuwarten, da sich im August der neu gewählte Stadtrat konstituiert.

Land vom Bundesunternehmen BVVG erworben

Vor knapp zehn Jahren erwarb die Stadt Grimma von der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), ein Unternehmen des Bundes, zehn Hektar Land auf dem Rappenberg.

Der erste Bauabschnitt schluckt ein reichliches Fünftel. Bezüglich der restlichen Fläche hielt sich die Kommune bislang zurück, weil laut Vertragsklausel bei einer Wertsteigerung bis Anfang 2021 der Mehrerlös an die BVVG abzuführen wäre. „Wir haben uns noch einmal in die Verträge vertieft“, erklärte Berger jetzt vor dem Stadtrat. Man könne es auch so betrachten, dass die Gewinnabführung erst beim Weiterverkauf fällig werde. „Wir können also die ganze Planerei vorziehen“, begründete der Rathauschef seinen Vorstoß. Er will Gas geben, weil es seinen Worten zufolge bereits 60 Bauwillige für den Rappenberg gibt. „Wir werden überrannt.“

Soziale, bauliche und ökologische Betrachtung

Laut Berger soll ein besonderes Wohngebiet entstehen. „Wir wollen es nicht wie üblich machen und auf der vorhandenen Fläche möglichst viele Eigenheime unterbringen“, verkündete er. In die ersten Überlegungen seien vielmehr soziale, bauliche und ökologische Betrachtungen eingeflossen. Wie die aussehen, führte Bernd Knoblich dem Stadtrat vor Augen. Sein Landschaftsarchitekten-Büro hat sich im Auftrag der Stadt erste Gedanken gemacht und sieben Varianten für einen Masterplan erarbeitet. Knoblich schwärmt regelrecht von der Lage des künftigen Stadtteils. Über den Brauereiweg sei das Areal direkt mit der B 107 verbunden, es gebe einen „wunderbaren Altbaum-Bestand“ und einen „fantastischen Blick auf die Stadt“. Das grüne Band diene als Kaltluftschneise für Grimma.

Bei Knoblichs Vorzugsvariante ist auf dem Rappenberg an Grundstücksgrößen „fast alles möglich“. Mietwohnungen, Reihen- und Doppelhäuser sowie Eigenheime – alle Wohnformen seien denkbar und für jeden Geldbeutel etwas dabei, so der Planer. Laut Berger gibt es sogar Überlegungen, dass junge Leute die Fläche nur für ihr Haus erwerben und sich mit anderen einen gemeinsamen Garten schaffen.

OB Berger: Wir wollen in Grimma etwas Hochwertiges

„Wir wollen etwas Hochwertiges“, unterstrich der Oberbürgermeister. Das führe aber zum Verlust von Baufeldern „und wird uns Geld kosten“. Die GWB-Chefin jubele nicht darüber, akzeptiere es aber, sagte Berger und brachte zwei weitere Aspekte vor: „Sollten wir eine soziale Matrix entwickeln, damit sich nicht alles über den Preis regelt?“, fragte er, um dann das Kindergarten-Thema anzuschneiden. Zwei Grimmaer Unternehmer haben seinen Informationen zufolge das einstige Herrenhaus Hohnstädt erworben und wollen daraus eine Kita mit etwa 70 Plätzen machen – auch ohne die benachbarte Freifläche, die Grimma für die Erweiterung der Grundschule vorhalten möchte. „Dann bräuchten wir auf dem Rappenberg keinen Kindergarten bauen und hätten vier Bauplätze mehr“, sagte Berger.

Frank Linke (CDU) fragte nach den Stellflächen für Autos. Parkplätze seien auch auf den Straßen zu schaffen, erklärte Planer Knoblich. Steffen Grimm (CDU) betonte, keine „Reichen-Siedlung“ haben zu wollen. „Ich bin gegen Baupreis-Wucher“, die Grundstücke müssten erschwinglich sein, sagte er mit Blick auf junge Familien. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, merkte Thomas Zeidler (Bürger für Grimma) dazu an. Der Ansatz sei ja, die Preise im Rahmen zu halten und unterschiedliche Wohnformen zu ermöglichen.

Von Frank Prenzel