Grimma feiert Volleyballerinnen nach Corona-Aus

Einen „Meister der Herzen“ gab es in der deutschen Sportgeschichte schon einmal. In der Saison 2000/2001 wurde Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 die undankbare Ehrung nach einem Herzschlagfinale im Fernduell mit dem FC Bayern München zuteil. Seit dieser Woche nun hat auch die Stadt Grimma ihren offiziellen „Meister der Herzen“. Bürgermeister Matthias Berger (parteilos) überreichte am Dienstagnachmittag den Damen des Volleyball-Zweitligisten Volleyballverein Grimma einen symbolischen Meisterpokal.

Corona-Virus drängt Grimmaerinnen ins Aus

Vier Spiele vor dem Saisonende, von denen drei in der heimischen Muldentalhalle angesetzt waren, riss das Corona-Virus die zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze liegenden Eckelmanns, Kuhn & Co. aus allen Meisterträumen und verhinderte, dass sich der Verein zum dritten Mal nach 2012 und 2013 mit der Krone der Zweitliga-Südstaffel schmücken konnte. „Mit diesem Pokal verbinde ich den Wunsch, dass die Spielerinnen zumindest etwas Gutes mit Corona verbinden werden“, so Berger.

Schmerz über verpasste Meisterchance sitzt tief

Mittlerweile haben laut VV Grimma-Manager Frank Geißler seine Schützlinge den Schmerz über die verpasste Meisterchance einigermaßen verarbeitet. „In der Zeit unmittelbar nach der Gewissheit, dass die Saison nicht gezählt werden wird und alle Mühen umsonst waren, sind aber viele Tränen geflossen“, so Geißler. Für ein Lächeln im Gesicht der Vereins-Verantwortlichen sorgte Hauptsponsor Grimmaer Stadtwerke, die den symbolischen Meisterpokal mit einer 500 Euro-Spende versüßten.

