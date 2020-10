Grimma findet Kompromiss für Baugebiet in Nerchau

Grimma/Nerchau

Der Stadtrat von Grimma hat jetzt die Stellungnahmen zum geplanten Wohngebiet in der Rathenaustraße in Nerchau abgewogen. In einem nächsten Schritt muss er noch dem Bebauungsplan per Satzung Rechtskraft geben.

Das Abwägungsprotokoll lag dem Stadtrat schon einmal vor – im Januar. Wegen eines handfesten Konflikts wurde die Vorlage aber vertagt und zunächst nach einem Kompromiss gesucht. Wie berichtet, lehnten die benachbarte Lacufa GmbH, die Lacke und Farben produziert, und ihr Mutterkonzern DAW die vorliegende Planung zunächst ab. Man fürchtete, dass sich die künftigen Hausbesitzer von der Geräuschkulisse des Unternehmens gestört fühlen können und im schlimmsten Fall die Farbenfabrik durch Beschwerden in ihrer Entwicklung gehemmt oder sogar gefährdet wird.

Investor verzichtet in Nerchau auf zwei Baugrundstücke

Letztlich war der Investor des kleinen Wohngebietes, die in Beucha ansässige Firma Bauprofis Projektentwicklungsgesellschaft, zu einem umfassenden Kompromiss bereit. Er verzichtet auf zwei Baugrundstücke, so dass zum Werksgelände hin ein drei Meter breiter Lärmschutzwall errichtet werden kann, den er ebenfalls finanziert.

Auf der Suche nach einem Kompromiss sei auch das Lärmgutachten erweitert worden, erläuterte die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, Janine Wolff. Es habe mehrere Termine zur Konfliktlösung gegeben. Der Wall diene nicht nur der Minderung der Geräusche, die von der Fabrik ausgehen könnten, sondern auch als Sichtschutz.

Satzungsbeschluss wird erst später vorgelegt

Die Stadt Grimma wollte dennoch auf Nummer sicher gehen und legt dem Stadtrat den Satzungsbeschluss für den B-Plan erst später vor. Nach Erhalt der Stellungnahme habe die Fabrik zwei Wochen Zeit, in Einspruch zur Abwägung zu gehen, erläuterte Wolff.

Das Baufeld in der Rathenaustraße in Nerchau umfasst 1,85 Hektar.

