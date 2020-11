Grimma führt schwarze Liste mit verfallenen Häusern

Grimma

Um das Haus in der Grimmaer Frauenstraße 13 sollten Passanten einen großen Bogen machen – auch wenn der Gehweg provisorisch abgesperrt ist und ein grünes Netz bröckelndes Mauerwerk auffangen soll. Inzwischen scheinen die Tage des ruinösen Hauses in Innenstadt-Lage, das einen jämmerlichen Anblick bietet, gezählt. „Es geht in Richtung Abriss“, sagt Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos).

Grundstück in Grimma gehört einer Erbengemeinschaft

Das Haus unweit der Frauenkirche gehört einer Erbengemeinschaft und steht wohl seit zwei Jahrzehnten leer. Dabei hat sich sein Zustand nicht eben verbessert, immer wieder rückte es in den Fokus von Stadt und Kreis. Noch prekärer wurde die Situation, als am 10. Juni Teile des Daches einstürzten, was einen Feuerwehr-Einsatz nach sich zog. Die Grimmaer Kameraden halfen auch mit ihrer Drehleiter aus, als Ende September im Auftrag des Landratsamtes ein Gutachter aufs Gebäude schauen sollte. Denn das Bauwerk zu betreten, wäre mittlerweile zu gefährlich. Die Expertise des Sachverständigen liegt inzwischen vor. Demnach „ist nur ein Abriss vertretbar“, erläutert Lisa Thonfeld vom städtischen Ordnungsamt.

Landratsamt in Borna will Abriss in die Wege leiten

Zwar ist die Stadt Grimma Ortspolizeibehörde, doch bauliche Angelegenheiten sind Sache des Landkreises, der dem Eigentümer der Frauenstraße 13 auch schon mit Zwangsgeld drohte, sollte er zur Sicherung seines Hauses nicht Hand anlegen. Indes blieben alle schriftlichen Bescheide von Stadt und Kreis ohne Reaktion – auch die drängende Post nach dem Vorfall im Juni und die Aufforderung, das Gebäude zu beseitigen. Jetzt wird Thonfeld zufolge das Landratsamt mit einer sogenannten Ersatzvornahme den Abriss selbst in die Wege leiten. Weil Gefahr in Verzug ist.

Steuerzahler-Kosten: Kreisbehörde muss in Vorkasse gehen

Dabei muss die Kreisbehörde in Vorkasse gehen. „So ein Abriss dürfte 50.000 bis 100.000 Euro kosten und den Wert des Grundstücks übersteigen“, schätzt Rathauschef Berger. Zahle der Eigentümer nicht, könne sich der Landkreis eine Zwangssicherungshypothek im Grundbuch eintragen lassen und die Immobilie zur Versteigerung bringen – und sich so Geld zurück holen.

„Eigentum verpflichtet“, zitiert Berger das Grundgesetz. Leider seien sich Erbengemeinschaften oft nicht einig, „und wir haben das Problem“. Es könne nicht sein, so Berger mit Blick auf solche Problemfälle, „dass wir uns mühsam durch die Instanzen kämpfen müssen“. Seiner Ansicht nach sollte so eine Immobilie nach Jahren der Untätigkeit an die Kommune fallen.

Dieses ruinöse Haus am Leipziger Platz gehört zu den Problemgrundstücken in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Die Stadt Grimma führt eine „schwarze Liste mit Problemgrundstücken“, erläutert der Oberbürgermeister. Die Auflistung sei innerhalb der letzten zwei Jahre infolge Abbruch oder Sanierung um etwa 20 Prozent geschrumpft und umfasse derzeit rund 40 private Immobilien. „Es vergeht kein Monat, an dem ich nicht jemanden mit einem Anschreiben ins Visier nehme. Wir machen Druck“, sagt Ordnungsamt-Mitarbeiterin Thonfeld. Wenn von einem Grundstück Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehe, fordere die Stadt zum Handeln auf und drohe bei Untätigkeit, das Verfahren an den Landkreis abzugeben.

Oberbürgermeister: Ruinen sind in Grimma nicht gewollt

„Ruinen sind in Grimma nicht gewollt. Wir erwarten von den Leuten, dass sie sich zu ihrem Eigentum bekennen“, bekräftigt ihr Chef. Nicht selten sei es aber eine Sisyphusarbeit, den Eigentümer eines maroden Grundstücks ausfindig zu machen. Bei der alten Brauerei in Cannewitz ist das gelungen. „Wir haben über Jahre recherchiert“, verrät Berger. Doch die Gesellschaft aus Leipzig, der das Grundstück gehöre, sei offenbar überfordert: „Es passiert nichts.“

Ex-Offizierskasino ging von Hand zu Hand

Ein prominentes Beispiel ist auch das ehemalige Offizierskasino in der Grimmaer Husarenstraße, das man nur noch als Schandfleck bezeichnen kann. Berger zufolge wäre es längst saniert, aber die Denkmalbehörde habe die Wiederherstellung nach Plänen von 1913 gefordert und damit überzogen. „Der Eigentümer schmiss deshalb hin“, weiß Berger. Danach ging die Immobilie von Hand zu Hand.

Das ehemalige Offizierskasino in der Husarenstraße gehört zu den Problemgrundstücken in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Stagnation ist auch im Mutzschener Zentrum ein Thema. Doch „bei unseren ,Großen Drei’ laufen jetzt Zwangsversteigerungen“, zeigt sich Thonfeld optimistisch. Das seien zwei Hanglage-Immobilien am Seilerberg und die Bahnhofstraße 5. Das in kommunaler Hand befindliche Kramerhaus in der Unteren Hauptstraße wird Berger zufolge ausgeschrieben. Denn auch die Stadt selbst hat einige Problemfälle an der Backe. Berger: „Unsere größte ungelöste Immobilie ist das Rittergut in Haubitz.“

Von Frank Prenzel