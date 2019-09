Grimma gibt Startschuss für Interkulturelle Woche

Grimma

„Zusammen leben, zusammen wachsen“ – das Motto der diesjährigen Interkulturellen Wochen, in deren Rahmen auch im Landkreis Leipzig seit dem 19. September und noch bis zum 6. Oktober eine Vielzahl von Veranstaltungen geboten wurden respektive noch geboten werden, stand auch im Mittelpunkt des offiziellen Eröffnungsgottesdienstes am Sonntag in der Grimmaer Frauenkirche.

An diesem wirkten unter anderem Menschen mit verschiedenen kulturellen Wurzeln mit, die – ganz im Sinne des diesjährigen Mottos – nicht nur mit ihren deutschen Mitmenschen zusammen leben, sondern mehr oder weniger mit ihnen verwachsen sind. Wie etwa der Belgier Michel Janssen, der seit Jahren mit Unterbrechungen das einstige Kult-Ausflugslokal „Müller Tanzpalast“ in Großbothen zu neuem Leben erweckt.

Mehr Deutscher als Belgier

Ursprünglich sollte der Mittvierziger einen Feiertag seines Heimatlandes vorstellen, was ihm erkenntlich schwer fiel. „Ich weiß, dass wir in Belgien alljährlich am 21. Juli unseren Nationalfeiertag begehen, aber ich kann euch dazu leider nichts berichten, weil ich mittlerweile mehr Deutscher als Belgier bin“, so Janssen.

Viel Tanz und Alkohol

Um einiges mehr hatte demgegenüber der in Geithain lebende Südafrikaner Andries Vogel zu erzählen. Einen Bogen vom Blutbad an den Hugenotten, der sogenannten „Bartholomäusnacht“ im Jahr 1572 schlagend, stellte der Afrikaans-Kursleiter am Spracheninsititut der Uni Leipzig den in seiner Heimat alljährlich am 16. Dezember begangenen „Tag des Gelübdes“ vor, an dem einer erfolgreichen Schlacht der nach Südafrika geflohenen Hugenotten gegen eine Zulu-Übermacht gedacht wird. „Es wird an diesem Tag viel getanzt und wahrscheinlich auch zu viel getrunken.“

Buntes Herz Gottes

Getrunken und gegessen wurde am Sonntag auch im Anschluss an den Gottesdienst in der Frauenkirche im Rahmen einer kleinen geselligen Runde mit den internationalen Gästen. „Das Thema Vertreibung zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Menschen“, griff Grimmas evangelischer Pfarrer Torsten Merkel die dem südafrikanischen Feiertag zugrunde liegende Geschichte auf. Für den Schöpfer indes, so Merkel, spiele die Herkunft keine Rolle, denn „Gottes Herz ist bunt und schlägt für jeden Menschen.“

Bei der Vorbereitung des Gottesdienstes hatte die Kirchenbezirks-Sozialarbeiterin Silke Polster den Pfarrer unterstützt. „Uns war es ein Anliegen zu zeigen, dass es unter uns eine Vielzahl von Menschen unterschiedlicher Nationalität gibt, die der Bevölkerung in dem einen Fall weniger, in dem anderen Fall mehr bekannt sind“, erklärte sie.

Erinnerung an französische Revolution

In Grimma und Umgebung ziemlich bekannt ist Claude Bernard. Der Wahl-Mutzschener, der im Freistaat die Werbetrommel für den Beaujolais-Wein rührt, thematisierte im Gottesdienst den alljährlich in seiner Heimat gefeierten Nationalfeiertag am 21. Juli, an dem 1789 die Bastille gestürmt und damit das Fanal zur Revolution gegeben wurde.

„Wir Franzosen sind an diesem Tag besonders stolz auf unser Land und die in der Revolution erkämpften Freiheiten. Andererseits handelt ein Sprichwort in meiner Heimat davon, dass die Freiheit des einzelnen dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt.“ Dass das dem Aufklärer Immanuel Kant zugeschriebene Sprichwort ganz offensichtlich Aufnahme in den französischen Sprachschatz gefunden hat, mag man als Beitrag zum interkulturellen Austausch werten.

Informationen zum weiteren Programm der diesjährigen Interkulturellen Wochen unter www.demokratie-leben-lkl.de

Von Roger Dietze