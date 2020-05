Grimma investiert in Fremdiswalder Gemeinschaftshaus

Grimma/Fremdiswalde

Er ist für seine Umtriebigkeit bekannt und bei der Einwohnerschaft geschätzt, der Fremdiswalder Dorf- und Heimatverein. Doch in Zeiten einer weltweiten Pandemie sind auch die Vereinschefin Jana Mundus und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu weitgehender Tatenlosigkeit verdammt.

Fremdiswalder Kinder basteln für Bewohner im Seniorenheim

Allerdings zu keiner absoluten. „Wir haben wie in jedem Jahr so auch in diesem unser Infoblatt mit einem Rückblick auf unsere Vereinsaktivitäten herausgegeben“, berichtet Mundus. „Zudem haben unsere Dorffest-Kinder während der Corona-Zeit fleißig gebastelt und die wirklich tollen Ergebnisse in zwei Seniorenheimen in Trebsen und Dornreichenbach verteilt, was bei den Bewohnern sehr gut angekommen ist“, berichtet die Vereinsvorsitzende.

Laienspielgruppe probt für Weihnachtsmärchen

Besagtes Dorffest allerdings habe man schweren Herzens in diesem Jahr absagen müssen, für das letzte Viertel des Jahres halte man aber mit Stand heute und selbstredend unter Vorbehalt am geplanten Programm mit Oktoberfest am Tag der Deutschen Einheit sowie dem ebenfalls im Oktober geplanten Drachenfest und dem Weihnachtsmarkt fest. „Auch unsere Laienspielgruppe will eigentlich ab August wieder die Proben für das neu Weihnachtsmärchen aufnehmen“, kündigt Mundus an.

Dorfgemeinschaftshaus wird 2022 saniert

Die Proben finden wie viele andere Aktivitäten in dem vormaligen Nerchauer und heutigen Grimmaer Ortsteil im örtlichen Dorfgemeinschaftshaus statt, das in den vergangenen Jahren unter anderem vom Fremdiswalder Nachwuchs, der es als Jugendclub nutzt, im Inneren umgestaltet wurde. Äußerlich allerdings gibt es laut Jana Mundus an der Fassade und auch bei den Fenstern noch einiges zu tun. Im übernächsten Jahr soll es laut der Grimmaer Stadtverwaltung so weit sein. „Fremdiswalde wurde in die Planungen für das Jahr 2022 aufgenommen“, bestätigt Stadtsprecherin Marlen Sandmann auf LVZ-Nachfrage.

