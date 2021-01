Grimma kommt bei Bau von Kultstätte in Mutzschen schleppend voran

Grimma/Göttwitz

Der Bau einer Nachbildung des sächsischen Stonehenge bei Mutzschen kommt nicht so schnell voran, wie sich das mancher wünscht. Beim Projekt knirscht offensichtlich Sand im Behördengetriebe. Eine Hürde zumindest ist seit Mitte Dezember aus dem Weg geräumt. Die Stadt Grimma als Bauherr und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) haben kurz vorm Jahreswechsel eine Vereinbarung unterzeichnet, die lange auf sich warten ließ und mit der nun der nächste Schritt möglich ist.

Stadt Grimma darf Grundstück bei Göttwitz nutzen

Der Vereinbarung zufolge darf die Stadt Grimma das Lasuv-Grundstück am Göttwitzer Dorfrand unentgeltlich für das Vorhaben nutzen. Nach Fertigstellung des Info Points – so die offizielle Bezeichnung – muss aber noch ein separater Nutzungsvertrag mit der sächsischen Straßenbehörde abgeschlossen werden, erläutert Grimmas Tiefbauamtsleiter Jörg Böttger.

Muss das Planfeststellungsverfahren neu aufgerollt werden?

Mit der Vereinbarung in der Hand muss die Stadt Grimma nun mit der Landesdirektion klären, ob für den Bau der Nachbildung eine Änderung des damaligen Planfeststellungsbeschlusses notwendig ist. Denn alles hat seinen Ursprung im Ausbau der Staatsstraße 38 zwischen Mutzschen und Wermsdorf. Bevor die Straßenbauer anrückten, stießen Archäologen bei Ausgrabungen in den Jahren 2012 und 2013 auf zahlreiche Zeugnisse einer 4000 Jahre alter Siedlung und auch auf die mysteriöse Kultstätte.

Blick auf eine Ausgrabungsfläche in der ehemaligen „Göttwitzkurve“. Quelle: privat

Die Fachleute fanden Hinweise auf kreisförmig angelegte Palisaden aus etwa 1000 Holzpfählen und vermuten, dass es sich um einen Platz für Rituale oder um eine Anlage zur Sonnen- und Sternbeobachtung gehandelt haben könnte. Der Außendurchmesser des vierreihigen Rondells soll 145 Meter und der innere Ring immerhin noch rund 100 Meter betragen haben. Solche Stein- oder Holzkreise sind im Englischen als Henge-Monumente bekannt.

Für 8000 Euro ließ Grimma eine Konzeption erarbeiten

Seit Jahren gibt es Bestrebungen, an diese Stätte zu erinnern. Mit Hilfe von Fördergeld ließ die Stadt Grimma für 8000 Euro eine Konzeption erarbeiten, die der Delitzscher Garten- und Landschaftsarchitekt Sven Reuter Ende vergangenen Jahres in der Endfassung vorlegte. Der Bau des Info Points selbst wird mit rund 70.000 Euro veranschlagt, wobei die Stadt Grimma mit einer 75-prozentigen Förderung aus dem Leader-Topf der Region Sächsisches Zweistromland-Ostelbien rechnet.

Leader-Stelle bestätigte Förderung vor einem Jahr

Die Leader-Stelle habe das Vorhaben Anfang 2020 bestätigt, erklärt Amtsleiter Böttger. Mitte vorigen Jahres sei der Förderantrag beim Landratsamt eingereicht worden. Der ist jedoch wegen offener Fragen unvollständig, so dass die Stadt Grimma zum Nachreichen von Unterlagen eine Fristverlängerung zunächst bis Ende Januar angezeigt hat. „Wir sind optimistisch, mit der Landesdirektion eine Lösung zu finden, um das Projekt noch 2021 umzusetzen“, gibt sich Böttger zuversichtlich. Es sei schließlich durchfinanziert. Die Eigenmittel in Höhe von 17.000 Euro jedenfalls sind längst im städtischen Haushalt eingestellt, bestätigt Kämmerin Grit Naujoks.

Planer: Ein Bebauungsplan ist nicht notwendig

Zwar bedarf das Vorhaben grünes Licht von Fachbehörden, etwa des Naturschutzes. Ein Bebauungsplan ist aber nicht notwendig. „Wir brauchen dort draußen kein Baurecht“, erläutert Planer Reuter. Müsste jedoch das Planfeststellungsverfahren neu aufgerollt werden, sieht er schon ein zeitliches Problem. „Das kann sich ziehen.“ Erst wenn alle Hürden aus dem Weg geräumt sind, kann er sich an die Ausführungsplanung setzen.

Ersatz-Bepflanzung in den Grenzen der Nachbildung

Die Fläche ist bereits abgesteckt, denn das Lasuv nahm mit Blick auf die Pläne einer Nachbildung bei Göttwitz eine kreisförmige Anpflanzung als Straßenbau-Ausgleich vor. „Wir wollen die ringförmige Palisaden-Anlage erlebbar machen“, so Landschaftsarchitekt Reuter. Mit einem verkleinerten Modell „werden wir das eine ausgegrabene Segment darstellen“ – gleichsam einem riesigem Tortenstück. Informationstafeln werden die Schaustätte, die gleichzeitig als Rastplatz dienen soll, vervollständigen. In Nachbarschaft will die Wermsdorfer Teichwirtschaft eine Fischerlebniswelt schaffen, wodurch am S38-Kreisverkehr eine richtig kleine Attraktion entstehen könnte.

Grabungsplan und Ansicht der Palisade bei Mutzschen. Quelle: Landesamt für Archäologie

Der entscheidende Impuls, die Kultstätte der Nachwelt zu erhalten, kam vom Göttwitzer Dorfverein. Vorsitzender Günther Herbst ist von Anfang an in das Projekt integriert, das ihm allerdings viel zu schleppend voran geht. Der Verein hat sich nicht nur verpflichtet, 20 Prozent der städtischen Eigenmittel beizubringen, sondern auch die Pflege der Anlage zu übernehmen – so sie denn einmal fertig ist. Der Pflegevertrag ist nach Angaben von Kämmerin Naujoks bereits signiert.

Dorfvereinschef geht Projekt zu schleppend voran

Dem jetzt 83-jährigen Vereinschef ist es auch zu verdanken, dass vor etwa eineinhalb Jahren die Ringbepflanzung im Maßstab von 1:2 vorgenommen wurde. Herbst ist davon überzeugt, dass mit dem sächsischen Stonehenge und der Fischerlebniswelt eine „wunderschöne Sache“ entstehen würde. Und er drängt auf rasches Vorankommen, denn er befürchtet, dass die Leader-Mittel für die Nachbildung nur noch 2021 abrufbar sind. Der diesjährige Denkmaltag wäre für den Göttwitzer ein guter Zeitpunkt, den Info Point einzuweihen. Übrigens: Im Logo ist das O im englischen Wort Point, zu Deutsch Punkt, der Ringpalisade nachempfunden.

