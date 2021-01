Grimma koordiniert für ältere Bürger Corona-Impftermin

Grimma

Die Stadt Grimma schafft eine Corona-Impfkoordinationsstelle, die am 26. Januar ihre Arbeit aufnimmt. Damit will die Stadt allen Einwohnern, die 80 Jahre und älter sind, bei der Anmeldung im sächsischen Impfportal helfen und im Bedarfsfall Fahrten ins Corona-Impfzentrum nach Borna organisieren. Am Dienstag werden drei Rufnummern frei geschaltet, die von den ab 80-Jährigen angewählt werden können – montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.

Grimmas OB: Ältere Mitbürger mit der Situation überfordert

„Wir haben festgestellt, dass unsere älteren Mitbürger mit der jetzigen Situation völlig überfordert sind. Nicht alle haben Angehörige, die ihnen helfen können, sich über Internet und Computer anzumelden. Hierbei möchten wir jetzt unsere Hilfe anbieten“, so Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), der bekräftigt, dass das eine rein freiwillige Aufgabe der Stadt ist. Die Verantwortung für die chaotische Organisation beim Impfen gegen das neuartige Corona-Virus sieht Berger bei Bund und Land. Die Stadt wolle dabei aber nicht länger zuschauen und jetzt schnell jenen unter die Arme greifen, „die am meisten geschützt werden müssen“. Der Rathauschef rechnet vor, dass rund 2000 Menschen in Grimma und seinen Ortsteilen die neue Hotline nutzen können.

Wie buche ich meinen Impftermin, wenn ich kein Internet habe? Und wenn ich einen Termin habe – wie komme ich dann nach Borna? Ältere Leute beschäftigen solche Fragen, auch wenn derzeit nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.

Stelle nimmt den Ü-80-Leuten die Impf-Anmeldung ab

Die Corona-Impfkoordinationsstelle nimmt den nicht selten verunsicherten und ratlosen alten Leuten die Terminvereinbarung ab. „Wir übernehmen das Management und erfassen von den Anrufern die Kontaktdaten, um sie im Internetportal anmelden zu können“, so Berger. Zwar fehle es in den Zentren derzeit an Impfstoff. „Wir wollen aber vorbereitet sein.“ Gleichzeitig wird mit Unterstützung des Grimmaer Lion Clubs ein Fahrservice eingerichtet. Organisiert wird das für jene Betagten, die absolut keine Möglichkeit haben, nach Borna zu kommen.

Berger appelliert aber an alle Ü-80-Grimmaer, nicht gleich am Dienstag zum Hörer zu greifen. Die Hotline stehe längere Zeit zur Verfügung. In einer zweiten Stufe will die Stadt die 2000 betreffenden Grimmaer sogar anschreiben und auf die Hilfsmöglichkeit hinweisen. Zudem wird nach dem Hausarzt gefragt. Denn man geht davon aus, dass sich die Bürger vielleicht ab März ihre Spritze beim Hausarzt abholen können. Hierbei will die Stelle in einer dritten Stufe ebenfalls koordinierend eingreifen. „Das Ganze wird uns zwei bis vier Monate beschäftigten“, ist sich der Oberbürgermeister sicher.

Stadt Grimma sucht Freiwillige für Koordinationsstelle

Das Koordinationsteam wird vom Mehrgenerationenhaus „Alte Feuerwehr Grimma“, der Diakonie Leipziger Land, dem Landschaftspflegeverband Muldenland und dem Lions Club Grimma unterstützt. Gesucht werden weitere ehrenamtliche Helfer, die sich im Büro des Oberbürgermeisters melden können.

Personen über 80 Jahre, die wenig mobil sind, seien auf Hilfe angewiesen. Und für jene, die in den Dörfern wohnen, werde es noch komplizierter. „Wir erhalten so viele Anfragen von älteren Menschen, die nicht wissen, was sie machen sollen. Wer niemanden hat, der einem hilft, der bleibt im Regen stehen – und das darf nicht sein“, so Oberbürgermeister Berger.

Das sind die Hotline-Zeiten und Nummern in Grimma

Die Corona-Impfkoordinationsstelle ist ab 26. Januar montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr erreichbar unter folgenden Rufnummern:

03437 / 94 792 85

03437 / 98 26 16

03437/ 98 29 646

Von Frank Prenzel