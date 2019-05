Grimma

Viertklässlerin Helene Richter hatte ein Buch ausgesucht, das bei den meisten Kindern vermutlich nicht zur bevorzugten Leselektüre gehört: „Ein kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel“ in der Fassung von Gerhard Steiner. „Es ist lustig, aber auch spannend“, begründete das zehnjährige Mädchen aus der Grundschule Hohnstädt seine Wahl. Dass Helene nicht nur aus diesem Buch perfekt vortragen kann, stellte sie beim Grimmaer Stadtfinale im Leselöwen-Vorlesewettbewerb unter Beweis. Sie landete auf dem ersten Platz und ist damit der diesjährige Stadtsieger der vierten Klassen.

Zur Galerie Sechs Schulsieger bestritten das Grimmaer Stadtfinale im Leselöwen-Vorlesewettbewerb. Veranstaltungsort war die Stadtbibliothek, den den Wettbewerb in Grimma auch organisiert.

Herzklopfen kostenlos. Sechs Kinder nahmen am Mittwoch vor Jury und Familienmitgliedern Platz und schlugen ihre Bücher auf. Sieger waren sie bereits alle, denn sie hatten sich in ihren Grundschulen als die besten Vorleser aller Viertklässler erwiesen. Das Stadtfinale ging nun in der Johann-Gottfried-Seume-Bliothek über die Bühne, die seit 2004 den Leselöwen-Vorlesewettbewerb in die Stadt trägt. In diesem Jahr steht die 16. Auflage ins Haus, die Besten der dritten und zweiten Klassen werden am 5. und 12. Juni gekürt.

Örtl : Lesen ist die wichtigste Kulturtechnik

„Lesen ist die wichtigste Kulturtechnik“, weiß Bibliotheksleiterin Katrin Örtl. „Jeder Baustein ist recht, um die Lesefähigkeit und die Freude am Lesen zu fördern“, erklärt sie die Bemühungen ihrer Einrichtung um den Wettbewerb des Kinder- und Jugendbuchverlages Loewe, der in Grimma eine breite Basis findet. Örtl redet nicht um den heißen Brei herum: Leider sinke die Lesefertigkeit in unserer Gesellschaft. Doch ohne Lesen komme man nicht weit im Leben.

Beim Endkampf in Grimma dichtes Feld

Umso mehr dürfte Örtl die Leistung der Viertklässler-Finalisten gefreut haben. „Die haben alle gut gelesen, es war ein dichtes Feld“, schätzte sie ein, als die Preise überreicht waren. Die Entscheidung über Platz und Sieg sei schwer gefallen. Das dreiminütige Vorlesen aus dem selbst gewählten Buch gilt dabei noch als einfache Nummer. Denn das können die Kinder zu Hause üben. Ihnen wird aber auch ein Buch vorgelegt, den sie zuvor noch nicht in der Hand hielten. „Der Fremdtext ist für mich das entscheidende Kriterium“, erklärt denn auch Bibliothekarin Örtl. „Da zeigt sich, ob das Kind wirklichen lesen, den Text erfassen und verstehen kann.“

Fremdtext ist das Zünglein an der Waage

Für die Viertklässler hatte Örtl das Buch „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“ von Alex Rühle ausgewählt. Nicht leicht – die Lese-Asse wurden mit schwierigen Passagen und so manchem Zungenbrecher konfrontiert. Zippel sei ein witziges Buch und enthalte viel wörtliche Rede, begründete Örtl ihre Wahl. „Das wirkt belebend beim Vorlesen.“ Helene Richter meisterte auch diesen ihr unbekannten Text mit Bravour. Was kein Wunder ist: „Ich lese viel und gern, jeden Abend und jedes Wochenende“, verriet das Mädchen. So wachsen die Fertigkeiten.

Neben Helene hatten es Alexa Keller ( GS Zschoppach), Fynn Kirsten ( GS Großbothen), Lea Göbel (Ostwald-GS), Yara Fischer (Bücherwurm-GS) und Christian Born ( GS Nerchau) in den Endausscheid geschafft. Die fünfköpfige Jury bewerte neben Textverständnis und Lesetechnik auch die Textgestaltung der Vorleser. Die Grundschule Mutzschen hatte keinen Vertreter entsandt.

Von Frank Prenzel