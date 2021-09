Grimma lässt es zum Stadtfest-Jubiläum ordentlich krachen

Grimma

So richtig schlecht gemeint hat es das Wetter mit den Machern des Grimmaer Stadtfestes in den vergangenen drei Jahrzehnten trotz des vergleichsweise weit hinten im Kalender gelegenen Termins nicht wirklich. Zum am vergangenen Wochenende über die Bühne(n) gegangenen Jubiläum allerdings schien Petrus noch einmal eins draufsetzen zu wollen.

An allen drei Veranstaltungstagen des 30. Stadtfestes war Regen kein Thema, und am abschließenden Sonntag kratzte das Thermometer sogar an der 25 Grad-Marke, ab welcher Meteorologen von „sommerlich“ sprechen.

Buntes Programm: An der Marktbühne kamen an den drei Stadtfesttagen alle auf ihre Kosten. Quelle: Roger Dietze

3G-Regel gilt auf dem Markt

Entsprechend gut von Festbesuchern frequentiert präsentierte sich die Muldestadt, wobei das seit dem Frühjahr des vergangenen Jahres allgegenwärtige mit dem Buchstaben C beginnende Wort weit weg schien. Was es allerdings selbstredend nicht war.

Zwar konnte auf den innerstädtischen Flaniermeilen zwischen Leipziger Platz und Oettlerstraße unabhängig vom Impf-, Genesungs- und Teststatus nach Herzenslust flaniert werden. Zutritt zum Marktplatz und damit zu dem unter anderen von Reality TV-Akteurin Melanie Müller, der Musikschule Fröhlich und dem Jugendblasorchester Grimma gestalteten Bühnenprogramm hatte allerdings nur, wer sich als geimpft respektive genesen ausweisen konnte oder sich alternativ vor Ort beim DRK-Kreisverband Muldental einem Test unterzogen hatte.

Franziska und Lilian (r.) vom DRK-Kreisverband Muldental betreuten die Teststation. Quelle: Roger Dietze

Klare Meinung zum Impfen

Letzteres Prozedere umgehen konnte Festbesucherin Sylke Nestler, die mit Mann und Sohn Noah die neu gewonnene kulturelle Freiheit genoss. „Wir begrüßen, dass das Fest stattfindet und fühlen uns dank unseres Impfstatus’ sicher“, so die Grimmaerin, die in der Pflege tätig ist. Jenen, die nach wie vor ungeimpft unterwegs sind, bringt die Muldestädterin nur bedingt Verständnis entgegen.

„Grundsätzlich ist es zwar das Recht eines jeden, das Risiko, schwer zu erkranken, selbst abzuschätzen. Weil wir dies aber realistischerweise nicht können, führt meiner Meinung nach am Impfen, soweit keine gesundheitlichen Aspekte dagegen sprechen, kein Weg vorbei.“

Flotte Sohlen auf dem Asphalt: Die Tänzerinnen und Tänzer der Sermuther Rock ’n’ Roll & Boogie Woogie Connection sorgten in der Langen Straße für Unterhaltung. Quelle: Roger Dietze

Die Daumen gedrückt

Kein Weg am Stadtfest vorbei gab es für Mandy Bauer, die am Sonnabend mit zwei Freundinnen in der Muldestadt weilte. „Gut, dass es endlich wieder stattfindet, denn schließlich müssen wir ja irgendwann wieder zur Normalität zurückfinden“, befindet die Schmorditzerin.

Deshalb hat auch Paul Füllsack im Vorfeld die Daumen ganz fest gedrückt, dass das Stadtfest nach einem Jahr Zwangspause wieder stattfinden kann. Zum mittlerweile siebenten Mal gehörte die 76-Jährige zu der kleinen Delegation, die aus der Grimmaer Partnerstadt Weingarten angereist war.

Mehr gegenseitige Ost-West-Besuche

„Wir haben in unserer Stadt kein vergleichbares Volksfest“, so „Drehorgel-Paul“, der dieses sein Instrument zum siebenten Mal mit nach Grimma gebracht hatte. Seit über 30 Jahren besteht die Städtepartnerschaft, Füllsacks Kontakte in den Osten reichen aber noch rund zehn Jahre weiter zurück.

„Damals habe ich einen in Plauen beheimateten Trucker auf der Autobahn kennengelernt, mit dem ich danach in Kontakt geblieben bin“, so der baden-württembergische Gast. „Ich bin der Meinung, dass sich Ost- und Westdeutsche noch viel intensiver gegenseitig besuchen sollten, um den jeweils anderen besser kennenzulernen.“

Früh übt sich: Noah geht „Drehorgel-Paul“ alias Paul Füllsack aus der Partnerstadt Weingarten zur Hand. Quelle: Roger Dietze

30 Impfungen am Samstag

Am unkompliziertesten geht Reisen in Zeiten wie diesen mit einem Impfnachweis. Kurzentschlossenen bot der Regionalverband Leipzig des Arbeitersamariterbundes (ASB) an den beiden vergangenen Tagen im Rahmen des Stadtfestes an, sich eine Corona-Spritze setzen zu lassen.

Am Sonnabend machten davon 30 Impflinge Gebrauch. Für Impfärztin Jenny Gullnick ist dies eine etwas enttäuschende Quote. „An der Teststation des DRK war deutlich mehr los“, bilanziert die Groitzscher Allgemeinmedizinerin. Die Mehrzahl hätte sich eine Zweitspritze mit Biontech verabreichen lassen, rund ein Drittel eine Einmalspritze mit dem Johnson & Johnson-Wirkstoff.

Positives Resümee

„Einige der Impflinge sind beruflich unter der Woche außerhalb unterwegs und hatten bislang noch keine Impfgelegenheit. Andere wiederum sahen sich zum Impfen veranlasst, um sich in ihren Jobs von den mit den Testauflagen verbundenen Beeinträchtigungen zu befreien“, so Gullnick, die im ASB-Impfbus den Staffelstab am Sonntag an einen ihrer Kollegen weitergab.

Rund um die Uhr an den vergangenen Tagen im Einsatz war naturgemäß Anke Rüssel, die Vorsitzende des Gewerbevereins Grimma/Sachsen. Diese zog am Sonntagnachmittag ein positives Fest-Resümee. „Das Wetter hat super gepasst, die Besucherzahlen waren gut, und die Resonanz auf das Programm ist durchweg positiv ausgefallen.“

Nicht nur für Verliebte: Auch auf der kleinen Bühne auf dem Leipziger Platz wurde den Stadtfest-Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Quelle: Roger Dietze

Party bis in die Nacht: In der Grimmaer Innenstadt tummelten sich auch noch lange nach Sonnenuntergang die Stadtfest-Besucher. Quelle: Roger Dietze

Von Roger Dietze