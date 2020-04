Grimma legt Grundstein für neue Oberschule im Ortsteil Böhlen

Grimma

Vor sieben Jahren und 77 Tagen, also am 7. Februar 2013, wurde im Stadtrat Grimma der Beschluss gefasst, für den Ortsteil Böhlen eine neue Oberschule zu errichten. An diese Fakten erinnerte Schulleiter Gunter Hempel zur Grundsteinlegung, die wegen der Corona-Pandemie am Freitag in einen relativ kleinen Rahmen zelebriert wurde.

Vorfreude und Wehmut

„Die Vorfreude darauf ist groß und wird davon genährt, täglich sehen zu können wie der Bau wächst“, sagte Hempel. Das Ziel, so der 59-jährige Schulleiter weiter, am 6. September 2021 das neue Schuljahr im Neubau beginnen zu können, sei „sehr realistisch“. Allerdings machte Hempel keinen Hehl aus seiner Wehmut, die mit dem Umzug dann doch aufkommen werde, „denn das alte Gebäude hat auch seinen Charme gehabt.“ Aber für die Anforderungen an einen modernen Schulalltag mit rund 320 Schülern und um die 30 Lehrer sei es nicht mehr zeitgemäß gewesen.

So soll die neue Oberschule in Böhlen einmal aussehen. Quelle: Planungsbüro S&P Sahlmann

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) sprach seine Grußworte mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Schön, dass es losgegangen ist, weniger schön, dass wir nach politischen und juristischen Auseinandersetzungen eine Verzögerung hinnehmen müssen, die uns richtig teuer zu stehen kommt. Sind wir anfänglich von sechs bis acht Millionen Euro ausgegangen, könnte uns der Neubau voraussichtlich um die zehn bis zwölf Millionen Euro kosten.“

Tägliche Brot statt Sahnehäubchen

Für Berger ist es zwar die Einhaltung eines Versprechens im Zuge der Eingemeindung. Aber der Schulneubau ist nicht das Sahnehäubchen, sondern das tägliche Brot für die Bildung im ländlichen Raum, wofür nun ein wichtiger Pflock eingeschlagen wurde.

Aus der Vogelperspektive wird der Grundriss des Schulneubaus gut sichtbar. Quelle: Frank Schmidt

Zur Feier des Tages haben unter Mitwirkung von Berger die Bauverantwortlichen Werner Riehl, Michael Kloss, und Andreas Mäder eine Zeitkapsel ins Fundament eingelassen. Inhalt: „Historische Zeichnungen und Dokumente sowie die heutige Tageszeitung“, verriet Schulleiter Hempel.

Von Frank Schmidt