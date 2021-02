Grimma muss Gürtel enger schnallen: So sieht der Haushalt für 2021 aus

Grimma

Die Stadt Grimma muss in diesem Jahr massive Einnahme-Verluste verkraften. Unterm Strich überweist Dresden rund drei Millionen Euro weniger als noch im vorigen Jahr, erläuterte Kämmerin Grit Naujoks am Donnerstag zur Sitzung des Stadtrates, der über den Haushaltsplan 2021 zu befinden hatte. Bei nur zwei Stimmenthaltungen gab es am Ende übergreifend grünes Licht für den Etat. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Weniger Schlüsselzuweisung und Gewerbesteuer

Gegenüber der ursprünglichen Erwartung des Stadthauses zahlt der Freistaat sogar 3,6 Millionen Euro weniger. Naujoks zufolge auch eine Auswirkung der Corona-Pandemie. Sachsens Steuerschätzung führt zu weniger Geld, das verteilt werden kann, weshalb die Muldestadt bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung mit lediglich 12,7 Millionen Euro rechnen kann – ein Minus zum Vorjahr von 1,6 Millionen Euro. Zudem verzeichnete Grimma im Jahr 2019 hohe Steuereinnahmen, was sich in der Verrechnung jetzt ebenfalls in Millionenhöhe negativ auswirkt. Darüber hinaus plant die Kämmerei einen Rückgang der Gewerbesteuer von 8,5 auf acht Millionen Euro – gleichfalls eine Folge der wirtschaftlichen Einschränkungen durch den Lockdown. Das entstandene Loch will die Kommune mit dem Geld stopfen, das auf der hohen Kante liegt.

Die Sitzungen des Stadtrates Grimma finden wegen der Pandemie-Situation mit Mund-Nasenschutz und im geforderten Sicherheitsabstand statt. Quelle: Thomas Kube

Vor dem Stadtrat liege ein Haushaltsplan, sagte die Kämmerin, der von den Zahlen her „noch nie so schlecht war“ und die Stadt vor besondere Herausforderungen stelle.

Grimma schiebt einige Investitionen auf die lange Bank

Angesichts der Einnahme-Situation wurden in Absprache mit den Fachämtern einige Investitionen zeitlich nach hinten geschoben, erläuterte die Kämmerin, ohne darauf einzugehen, welche das sind. Gegenüber früheren Plänen sind aber auch neue Vorhaben im Etat aufgenommen worden. So muss dringend in die Bausubstanz des Tierheimes Schkortitz investiert werden, was mit 750.000 Euro veranschlagt ist, davon knapp 50.000 Euro aus der Stadtkasse. Beim Digitalpakt zur Ausstattung der Schulen rechnet die Stadt mit 13.000 Euro Eigenmittel bei einem Gesamtumfang von rund 1,4 Millionen Euro. Weitere rund 600.000 Euro sollen in die Grimmaer Kita „Sonnenschein“ fließen, die Stadt muss mehr als die Hälfte des Geldes selbst aufbringen. Schließlich sollen für 322.000 Euro neue Bushaltestellen gebaut werden, Grimma ist mit 27.000 Euro aus der eigenen Kasse dabei.

Diese Bauvorhaben der Stadt Grimma verteuern sich

Amtsleiterin Naujoks wies zudem auf Bauvorhaben hin, die teurer werden als ursprünglich geplant. Die Sanierung der Turnhalle Nerchau schlägt sich jetzt mit rund 2,7 Millionen Euro nieder (Eigenanteil rund eine Million). Der Wiederaufbau der Roggenmühle verschlingt rund 4,6 Millionen Euro (Eigenanteil 1,2 Millionen). Der Ausbau der Straße Am Hengstberg zur Erschließung des neuen Industrie- und Gewerbegebietes verteuert sich auf 2,6 Millionen Euro (Eigenanteil 278.000). Der Neubau der Kita Mutzschen wird nun mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt (Eigenanteil 2,7 Millionen) und der Neubau einer Kita auf dem Rappenberg mit drei Millionen Euro angesetzt (Eigenanteil 300.000).

Die Stadt Grimma investiert weiter in die Kita „Sonnenschein“. Quelle: Thomas Kube

33 Prozent des Geldes geht für Personalausgaben drauf

Unterm Strich rechnet Grimma in diesem Jahr im sogenannten Ergebnishaushalt mit Einnahmen in Höhe von 53,3 Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes, nämlich 18 Millionen Euro (30 Prozent), wird an Dritte überwiesen. Allein die Kreisumlage an den Landkreis macht fast zwölf Millionen Euro aus. Rund 20 Millionen Euro (33 Prozent) werden fürs Personal der Stadt ausgegeben, wobei auf die Kernverwaltung 5,2 Millionen Euro (neun Prozent) entfallen. Für Sach- und Dienstleistungen rechnet die Kämmerei mit 9,7 Millionen Euro (16 Prozent).

Grimmas OB kritisiert Finanzpolitik von Sachsen

„Wir sind alle bereit, unseren Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu tragen“, sagte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Es werde weniger Geld geben, „dem müssen wir uns stellen. Es werden einige bittere Jahre.“ Berger hat aber für einige Entwicklungen keinerlei Verständnis. So werden in den kommenden Jahren kleinere Kommunen gestärkt und ausgerechnet die Mittelzentren, die vieles auch für Gemeinden ringsum vorhalten, finanziell schlechter gestellt. „Ich halte das für fatal und falsch.“ Bezüglich der Fördermittel seien die Mechanismen „außer Rand und Band“, kritisierte der Rathauschef. Die Corona-Krise habe es auf den Punkt gebracht, wo das Problem liegt und offenbart, „dass wir als Kommune völlig unterfinanziert sind“.

Von Frank Prenzel