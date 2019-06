Grimma

Grimma ist am Freitag von einem weiträumigen Stromausfall betroffen. Auch im Haus der Stadtverwaltung war das Licht ausgegangen, wie Oberbürgermeister Matthias Berger auf Nachfrage am Handy informierte. Der Strom sei kurz nach 9 Uhr ausgefallen, er habe von der EnviaM per SMS eine Mitteilung erhalten, dass die Ursache bei einem Trafokasten im Neschwitzweg zu suchen sei.

3300 Kunden von Stromausfall in Grimma betroffen

Das bestätigte EnviaM-Sprecherin Evelyn Zaruba gegen 10.15 Uhr. Etwa 3300 Netzkunden seien von der Störung betroffen. Davon waren etwa 1100 Kunden kurz vor 10 Uhr wieder am Netz.

Für die Lücke in der Versorgung habe es zwei Ursachen gegeben. Der eine Schaden sei ein Kabelfehler in der Straße des Friedens, so Zaruba. Durch Umschaltung seien die Häuser im und am Stadtzentrum rasch wieder mit Strom versorgt worden.

Trafohäuschen in Grimma-Süd brennt

Gravierendere Auswirkungen gibt es durch den Schaden eines Trafohäuschens in Grimma-Süd. Laut Zaruba qualmt es aus dem Haus, so dass die Feuerwehr zum Einsatz gekommen ist. Die Ursache für den Schaden sei offen, „wir können erst hinein, wenn die Feuerwehr das Trafohaus frei gibt“. Etliche Stromkunden vorwiegend im Süden der Stadt sitzen deshalb immer noch ohne Strom da. „Wir sind beim Umschalten“, so Zaruba. Nach und nach kämen alle wieder ans Netz.

9.50 Uhr informierte Rathauschef Berger, dass der Strom teilweise wieder da und damit eine reichliche halbe Stunde ausgefallen sei. Die erste Meldung sei gewesen, dass der Strom gegen 12 Uhr wieder da sein sollte. Für Grimma-Süd könnte das nach wie vor zutreffen.

Experten orten Kabelfehler in Grimmaer Friedensstraße

EnviaM-Sprecherin Zaruba sagte, dass nicht klar sei, ob beide Fälle in Grimma zusammenhängen. In der Straße des Friedens müsse nun der Kabelfehler geortet werden. Danach müsse die Stelle aufgeschachtet und das Kabelstück ausgetauscht werden.

Zarubas Worten zufolge kam es am Freitagfrüh auch in Altenhain bei Trebsen zu einem Stromausfall. Ebenfalls ein Kabelfehler sei hier die Ursache gewesen. Die Kunden sind alle wieder mit Strom versorgt.

Von Frank Prenzel