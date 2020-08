Grimma organisiert Protest gegen AfD-Kundgebung

Grimma

Die Grimmaer Stadtverwaltung und der Stadtrat organisieren Protest gegen eine Veranstaltung der AfD Ende August auf dem Markt. Einer Mitteilung der Kommune vom Mittwoch ist zu entnehmen, dass die rechtspopulistische Partei am 28. August eine Kundgebung auf dem Grimmaer Markt durchführen wird. Als Gastredner hätten sich der Thüringer AfD-Frontmann Björn Höcke und der aus der Partei ausgeschlossene Brandenburger Andreas Kalbitz angekündigt. „Insbesondere Andreas Kalbitz wird dem extremistischen, rechten Flügel der AfD zugeordnet und war zuletzt wegen seines Parteiausschlusses einer der prominentesten AfD-Akteure“, informiert die Stadtverwaltung.

Wahlkampf sorgte für Kritik bei den Grimmaern

Die AfD sucht sich nicht das erste Mal die Muldestadt für ihre Veranstaltung aus. Vor einem Jahr sprach Höcke im Rathaussaal der Muldestadt. Die Tatsache, dass die Verwaltung die prominente Immobilie für den Wahlkampf der Partei zur Verfügung stellte, erzürnte viele Grimmaer. Im Vorfeld war das historische Rathaus mit Fäkalien beschmiert worden. „Anders als bei der Wahlkampfveranstaltung unter Teilnahme von Björn Höcke kurz vor den Kommunalwahlen 2019, welche in geschlossenen Räumen für AfD-Sympathisanten stattfand, soll dieses Mal Werbung für die Inhalte der Partei bei den Grimmaern gemacht werden“, differenziert die Kommune bei der anstehenden Kundgebung.

Grimma gibt sich weltoffen und liberal

„Die insbesondere von Herrn Kalbitz vermittelten politischen Ziele und Werte entsprechen in keinster Weise dem, was in Grimma an liberaler, sachlicher Politik praktiziert wurde und wird. Gemeinsam mit den Stadträtinnen und Stadträten rufe ich deshalb alle Bürgerinnen und Bürger auf, in einer gemeinsamen, friedlichen Demonstration für ein weltoffenes, liberales Grimma zu werben. Wir in Grimma sind gegen jede Art extremistischer Politik, egal ob rechts oder links“, so Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos).

Es würden bereits erste Gespräche geführt, wie die Stadt am Tag der Kundgebung 18 Uhr der AfD entgegentreten wolle. Zudem sei ein Vorbereitungstreffen am Montag, den 17. August, 18 Uhr im Rathaussaal von Grimma geplant. Dort solle in einem möglichst großen Kreis von Beteiligten über kreative Arten des Widerstandes gegen politische Extremisten diskutiert und die entsprechenden Vorbereitungsmaßnahmen besprochen werden. „Wir Grimmaer sind es leid, in unserer friedlichen Stadt die Bühne für politische Extremisten aller Couleur zu bieten“, so Berger weiter.

Von Birgit Schöppenthau