Grimma plant Stadtfest im September

Grimma

Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, soll vom 24. bis 26. September das vom Gewerbeverein Grimma veranstaltete Stadtfest in der Altstadt steigen. Vereine, lokale Musikgruppen, Aussteller, fliegende Händler oder Handwerker, die sich gern beteiligen möchten, sind aufgerufen, sich bis zum 30. August schriftlich anmelden. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Grimma hervor. Darüber hinaus können sich regionale Vereine melden, die sich auf der Bühne präsentieren möchten. Die erste Interessensbekundung könne über ein Anmeldeformular auf der Website der Stadt unter www.grimma.de/stadtfest2021 erfolgen, heißt es. Für Rückfragen stehe die Vorstandsvorsitzende des Gewerbevereins, Anke Rüssel, unter der Rufnummer 03437/919795 oder per E-Mail unter info@gewerbeverein-grimma.de zur Verfügung.

Auch Handwerkermarkt in Höfgen wird geplant

Bereits im letzten Jahr sollte die 30. Auflage des Stadtfestes über die Bühne gehen. Die Corona-Pandemie machte ein Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr wird nun ein neuerlicher Anlauf genommen. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig werde derzeit ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, so die Stadt Grimma.

Außerdem soll am 25. und 26. September in Höfgen der traditionelle Handwerkermarkt stattfinden. Auch hier gibt es den Informationen zufolge Absprachen mit dem Landratsamt. Ob die Großveranstaltungen mit Tausenden Besuchern auch wirklich stattfinden können, regele die aktualisierte Corona-Schutzverordnung, die voraussichtlich am 25. August veröffentlicht werde.

Von LVZ