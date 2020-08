Grimma rückt bei Benefizkonzert für Brandopfer zusammen

Grimma

Alles war für den 21. März organisiert und bereitet, doch dann machte das Corona-Virus dem „Konzert der Hoffnung“ einen Strich durch die Rechnung. Der Förderverein Rock 4 Charity gab sein Vorhaben, dem zwölfjährigen Brandopfer vom Februar zu helfen, aber zu keiner Zeit auf. Seit Wochen strickt er an einem Benefizkonert, um für den Grimmaer Jungen Spenden zu sammeln. Das geht nun am 5. September ab 16 Uhr auf dem Gelände des Seesportvereins unweit der Grimmaer Hängebrücke über die Bühne.

Schlimmes Ereignis in Grimma sitzt im Gedächtnis

Trotz der Pandemie sitzt das furchtbare Ereignis der Nacht zum 17. Februar tief im Gedächtnis der Grimmaer. In einer Wohnung in der Stecknadelallee 8 brach ein Feuer aus, in den Flammen verlor der Zwölfjährige seine Mutter und seine beiden Geschwister. Das Unglück habe das Leben des Kindes völlig auf dem Kopf gestellt, infolge des unglaublichen Verlustes innerhalb der Familie sei seine Zukunft ungewiss, so der Förderverein. Der Junge werde weiter auf Geldspenden angewiesen sein, „deshalb entschieden wir uns, ein Benefizkonzert für ihn zu organisieren“.

Bnefizkonzert am Ufer der Mulde in Grimma

Plakat für das Konzert "Grimma rückt zusammen". Quelle: Verein

Das „Konzert der Hoffnung – Grimma rückt zusammen“ findet nun in diesen Corona-Zeiten als Open-Air-Veranstaltung statt. Der Seesportverein „ Albin Köbis“ gab grünes Licht für das Veranstaltungsgelände. In den letzten Tagen konnte der Rock 4 Charity zusätzlich namhafte Sponsoren für sich gewinnen. Sie unterstützen den Verein, um das ereignisreiche Konzert am Ufer der Mulde zu veranstalten.

Oberbürgermeister Matthias Berger eröffnet die Veranstaltung, in der drei Bands und zwei DJs mit ihrer Musik für ein rundes Abendprogramm sorgen. Systemlos, The Romjaks und die Eis Boys sowie Rock ’n’ Roll DJ Preston und Horsepower Music DJ Wuschl J. stehen auf der Bühne, um dem Jungen Hoffnung zu geben. „Auch die Grimmaer Bürger, Freunde und Bekannte der Familie sowie alle anderen Anteilnehmenden sollen durch das Konzert Hoffnung und Wärme erfahren“, teilt der Verein mit. Das Motto sei in der jetzigen Situation wichtiger denn je. Auch die Künstler des Abends hätten in der Corona-Kriese schwere Verluste erlitten.

Die Bands und DJs des Abends

Systemlos ist eine vierköpfige Rockband aus Grimma und besteht seit 2017. Die Auswahl der Songs zieht sich durch sämtliche Genres, Jahrzehnte und Sprachen. Hinter The Romjaks stehen sieben junge Musiker aus Grimma, die ihre Wurzeln im Jugendblasorchester Grimma haben. Sie spielen eine Mischung aus Oldies, Rock und Partykrachern. Die Songauswahl der Eis Boys, 2015 gegründet, besteht hauptsächlich aus der Musik der Filmreihe „Eis am Stiel“. Im Januar 2019 veröffentlichten sie ihr Debütalbum „Die Eis Boys I“.

DJ Preston, ehemals Sänger der Firebirds und Gründer von Tom Twist, bringt herbe und sanfte Melodien aus dem weiten Feld des Rock ’n’ Rolls. Horsepower Music DJ Wuschl J. gehört als Sänger auch zur Band The Horsepower. Als Oldie DJ oft gebucht, bringt er die Hymnen aus vergangenen Jahrzehnten in sein Programm. Zum Konzert der Hoffnung wird er Musik der 1. Konzert- und Wohltätigkeitsveranstaltung „Live aid“ (1985) spielen.

Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr

Kinderbuchautor Detlef Rohde moderiert die Veranstaltung mit dem Vorsitzenden und der Schatzmeisterin des Fördervereins Rock 4 Charity. Einlass ist um 16, Beginn um 17 Uhr. Der Eintrittspreis von zehn Euro wird gespendet.

Bis zum 3. September gibt es Tickets in den Vorverkaufsstellen – Autohaus Linke und Muldental TV. Der Förderverein hat zudem ein Spendenkonto für den betroffenen Jungen eingerichtet: IBAN: DE27 8605 0200 1041 0481 29 – Verwendungszweck: Für den Hinterbliebenen Jungen des Brandes Stecknadelallee Grimma.

