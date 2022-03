Grimma ruft städtisches Netzwerk Ukraine-Hilfe ins Leben

Grimma

In Grimma wurde am Mittwoch ein städtisches Netzwerk Ukraine-Hilfe ins Leben gerufen. Dazu waren im Rathaussaal neben den maßgeblichen Mitarbeitern der Stadtverwaltung unter anderem Vertreter der Kirchen, der Diakonie und der Freiwilligenzentrale, der großen Wohnungsunternehmen, des Bildungs- und Sozialwerkes Muldental (BSW), des hiesigen DRK, des Mehrgenerationenhauses „Alte Feuerwehr“ sowie potenzielle Dolmetscher zusammen gekommen. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) geht davon aus, dass Grimma in nächster Zeit bis zu 600 Menschen aufnehmen muss, die aus dem Kriegsgebiet flüchten. Zur Zeit seien 25 ukrainische Frauen und Kinder privat in Grimma untergekommen.

Von nun an wöchentliches Treffen des Netzwerkes

„Wir haben die Zuständigkeiten klar und Ziel führend definiert“, zieht Berger nach dem einstündigen Flüchtlingsgipfel der Muldestadt eine Bilanz. Von nun an sei ein wöchentliches Treffen der Netzwerk-Vertreter vereinbart worden.

Berger zufolge wurde zum Beispiel ein Verantwortlicher für einen Pool Dolmetscher ebenso benannt wie ein Verantwortlicher für einen Pool Familienpaten. Die Menschen aus dem Kriegsgebiet sollen umfassend betreut werden. Das Mehrgenerationenhaus werde als Kontaktbüro fungieren, in dem „permanent jemand vor Ort ist“. Um die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine wollen sich verstärkt das Kinder- und Jugendhaus „Come in“ und die gemeinnützige Between the Lines GmbH kümmern.

In Kitas und Schulen hat Grimma Platz für ukrainische Kinder

In den Kindertagesstätten und Schulen habe die Stadt Grimma „erhebliche Kapazitäten frei“ und könne Kinder aus der Ukraine aufnehmen, erläutert Berger. Amtsleiterin Jana Kutscher habe dem Netzwerk die konkreten Zahlen vorgestellt. „Wir haben eine gute Struktur, da ist bei den Plätzen noch Luft nach oben“, so der Rathauschef.

Berger zufolge stehen momentan in Stadt und Ortsteilen mehr als 30 Wohnung für die Flüchtlinge zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Netzwerk ruft er alle Einwohner der Stadt auf, weitere Wohnungen bereit zu stellen. Die Mietkosten trage der Landkreis. Genauso wichtig seien Möbel, Küchen, Betten und Matratzen. Diese sollten in einem Zustand sein, den man selber akzeptieren würde, so Berger. BSW-Möbelfundus und Kleiderkammer im Grimmaer Prophetenberg 7 dienen als zentrale Sammelstelle. „Wir brauchen allerdings rasch eine größere Lagerhalle“, erläutert Berger. Für jegliche Hilfe und Spenden würden in den nächsten Tagen Ansprechpartner, Adressen und Kontonummern bekannt gegeben. Grimma sei leidgeprüft und krisenerfahren und helfe gern, betont Berger.

Grimma schickt keinen Bus nach Berlin

Von der Idee, kurzfristig einen Bus zu chartern und aus Berlin 50 ukrainische Frauen und Kinder nach Grimma zu holen, wurde inzwischen aber Abstand genommen. „Ich habe mit dem Landkreis gesprochen“, erklärt der Oberbürgermeister. „Es macht keinen Sinn, eine doppelte Aufnahmestruktur zu schaffen. Das schafft nur Durcheinander.“

„Wir müssen uns auf eine große Welle vorbereiten“, unterstreicht Matthias Berger. Gewinne Russland den Krieg, würden die Männer ihren Frauen und Kindern folgen. Nur wenn die Ukraine gewinne, würde ein Großteil der jetzt Flüchtenden in ihre Heimat zurück kehren. „Die Leute, die jetzt kommen, sind uns sehr nah“, gibt Grimmas Rathauschef zu verstehen. Er sieht eine gute Chance, die Menschen zu integrieren und so das demografische Problem zu lösen.

Allerdings macht Berger noch auf ein anderes Problem aufmerksam. An den Autobahnen, auch in Grimma, gebe es jede Menge gestrandeter Russen, die mit ihren Lastern nicht mehr vor und zurück kämen. „Da ist der Staat gefragt.“

Von Frank Prenzel