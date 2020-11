Grimma sagt Weihnachtsmarkt ab

Grimma

Auch die Stadt Grimma zieht die Notbremse und hat ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt abgesagt. Er sollte am 27. November starten und dann unterm Weihnachtsbaum reichlich zwei Wochen lang für heimelige Adventsstimmung sorgen. Ursprünglich wollte die Stadt am Dienstag mit dem Gesundheitsamt des Landkreises das Hygienekonzept abstimmen, der Termin wurde durch die Absage des Marktes aber hinfällig.

Schutzverordnung untersagt Märkte im November

Die sächsische Corona-Schutzverordnung verbietet Weihnachtsmärkte im November. Doch keiner könne zur Stunde abschätzen, was der Dezember bringt und wie es weiter geht, so Rathaussprecherin Marlen Sandmann. Die Stadt trage Verantwortung für die Gesundheit der Bürger und auch für die Händler, die Planungssicherheit bräuchten. „Die müssen wissen, ob Hopp oder Top“, so Sandmann. Knapp 30 Verkäufer und Gastronomen betrifft die Absage des Grimmaer Weihnachtsmarktes, der in der Hand der Kommune liegt.

Kein Trubel in diesem Jahr: Der Grimmaer Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Quelle: Frank Schmidt

Das ursprüngliche Konzept sah ohnehin einen abgespeckten Adventsmarkt vor. Von vorherein war das sonst täglich laufende Programm gestrichen worden. Die Buden sollten im größeren Abstand stehen. Die Kindereisenbahn hingegen sollte ihre Runden drehen.

Noch keine Entscheidung über verkaufsoffene Sonntage

Auch der Aufwand für eventuelle Hygiene-Auflagen ist für die Stadt ein Punkt, jetzt das Stopp-Zeichen zu setzen. Ein Weihnachtsmarkt ohne Gastronomie und Glühweinausschank sei für Grimma undenkbar, so Sandmann. Einzäunung und Kontaktverfolgung hätten hohe Kosten mit sich gebracht.

Ob die zwei verkaufsoffenen Sonntage am ersten und dritten Advent stattfinden, stand am Mittwoch noch nicht fest. Hier müssten sich die Händler der Stadt positionieren, erläutert Sandmann.

Weihnachtsbaum wird in Grimma aufgestellt

Etwas weihnachtliche Atmosphäre soll dennoch in der Innenstadt herrschen. Mitte November wird laut Sandmann der Weihnachtsbaum aufgestellt. Auch die schönen Märchenhütten sollen ihren Platz am Fuße des Rathauses finden. Die Geschäftsleute sind wie immer aufgerufen, ihre Läden zu schmücken. Zudem denkt die Stadt gemeinsam mit Händlern und anderen Akteuren über kleine weihnachtliche Aktionen im Dezember nach – unter Vermeidung von Menschenansammlungen, wie Sandmann betont. „Es gibt ein paar Ideen, wir sind aber noch in der Findungsphase.“

Von Frank Prenzel