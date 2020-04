Grimma schafft Zentrale für Corona-Masken

Grimma

Nähen, um andere zu schützen. Seit Mittwoch fungiert das Mehrgenerationenhaus (MGH) „Alte Feuerwehr“ als Grimmaer Zentrale rund um Mund-Nasen-Schutzmasken. Dessen Leiterin Steffi Selzer nimmt im ersten Schritt Kontakt zu Interessenten auf und verschickt Anleitungen. Freiwillige Näherinnen und Näher können hier dann auch – sobald geordert – Material in Empfang nehmen und die fertigen Masken abgeben. Mit der gemeinsamen Initiative von Stadtverwaltung und MGH sollen unter geschickten Händen möglichst viele Masken in heimischen Stuben entstehen und zuvorderst an Angestellte der Gesundheits- und Pflegeberufe verteilt werden.

Übertragungswege des Virus reduzieren

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) betont, dass es hierbei nicht um die Anfertigung hochwertiger Spezialmasken mit eingebautem Filter geht, wie sie in Kliniken und Arztpraxen zum Einsatz kommen. Es seien vielmehr einfache Masken aus atmungsaktiver Baumwolle, mit denen der Träger vor allem andere Menschen schützt. „Sie dienen dazu, Übertragungswege zu reduzieren“, bekräftigt Steffi Selzer. Schon zum Start hat sie fünf Frauen an der Hand, die in normalen Zeiten dem MHG ehrenamtlich zur Seite stehen und gut mit der Nähmaschine umgehen können.

LVZ-Aktion: Gemeinsam gegen Coronafolgen Viele Kleinunternehmer in Leipzig und Umgebung wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen. Hier geht es zur LVZ-Aktion.

Möglichst viele sollen Masken nähen

Zunächst geht es darum, möglichst viele Menschen ins Boot zu holen, die nähen können, und sie mit der Anleitung für die Anfertigung der standardisierte Maske zu versorgen. Selzer wird dabei von ihren MGH-Mitarbeitern Kathrin Ehlers und Tibor Garben unterstützt, die aber vom heimischen Telefon aus agieren. Wer Masken anfertigen möchte, kann sich per Telefon (03437/982614) oder Mail (info@mgh-grimma.de) melden.

Materialbeschaffung koordinieren zwei Frauen

Für die Materialbeschaffung sind die frühere Leiterin der Kleiderkammer, Christa Werner, und Ines Rudolph, in der Stadtverwaltung Mitarbeiterin für Soziale Angelegenheiten, zuständig. Ihre Recherche führt am Internet nicht vorbei. „Wir würden auch Stoffe einkaufen“, erklärt Rathauschef Berger. Biegbaren Draht könne die Grimmaer ESA Elektroschaltanlagen zur Verfügung stellen. Die potenziellen Näherinnen und Näher müssen aber nicht warten, bis die Stadt Stoff, Garn und Draht bereitstellt. Sie können auch eigenes Material verwenden.

Laut Berger geht es nicht nur um Grimmaer Einrichtungen, die mit Mund-Nasen-Schutzmasken versorgt werden sollen. Das könnten auch Stätten zum Beispiel in Colditz oder Naunhof sein. „Wer Bedarf hat, kann sich bei uns melden.“ In „bürgerrelevanten Bereichen“ seien ebenfalls Masken nötig, sagt er mit Blick auf die eigene Stadtverwaltung.

Anlaufstelle am Nicolaiplatz in Grimma

Die Anleitung wird per Mail verschickt und ist auch auf der Homepage der Stadt hinterlegt. Um Material zu holen und Masken abzugeben, fungiert das Haus am Nicolaiplatz 5 dann als zentrale Anlaufstelle. Sobald Stoff, Garn und Draht zur Verfügung stehen, setzt sich Selzer mit den Helfern in Verbindung. Sie hofft, dass kommende Woche richtig durchgestartet werden kann.

„Wir sind mit der Krise noch lange nicht durch“, sagt Selzer und denkt, dass der Bedarf an Masken in nächster Zeit hoch sein wird. Drastischere Maßnahmen wie in Jena, wo jetzt Maskenpflicht herrscht, seien auch in Sachsen denkbar.

Von Frank Prenzel