Grimma schnürt Paket für Straßen und Wege: Das sind die wichtigsten Ideen

Insgesamt 145 Seiten umfassen die Maßnahmeblätter des Verkehrsentwicklungsplanes für Grimma. Sie enthalten eine umfangreiche Analyse der aktuellen Situation und darauf aufbauend detaillierte Handlungsfelder und Vorschläge, wohin die Fahrt für Grimmas Kreuzungen, Straßen und Radwege gehen könnte. So empfiehlt das für die Planung beauftragte Unternehmen, den verkehrsberuhigten Bereich in der Altstadt auszuweiten und die Bahnhofstraße ebenso zu entlasten wie die Wiesenstraße.

Mehrere Runden in Beirat und AG von Grimma

Drei Jahre ist es her, dass die Stadt Grimma die Verkehrs-Consult Dresden-Berlin GmbH (VCDB) mit einer Verkehrsentwicklungsplanung beauftragt hat. Nach mehreren Runden im Beirat Umwelt, Ordnung und Verkehr sowie in der AG Verkehrsentwicklung wurden die Maßnahmeblätter jetzt dem Stadtrat zur Bestätigung vorlegt. Bei fünf Nein-Stimmen, darunter die AfD-Fraktion, und zwei Enthaltungen gab es grünes Licht für das umfangreiche Papier. Es gilt als Grundlage für die weitere Arbeit am Gesamtkonzept. Dabei sollen ausgewählte Maßnahmen tiefer diskutiert und auch zeitnah umgesetzt werden.

„Mit dem Verkehrsentwicklungsplan wird eine Gesamtstrategie erarbeitet, wie sich der Verkehr in den nächsten Jahren entwickeln soll“, heißt es in der Beschlussvorlage. Dabei gehe es nicht nur um den fließenden, sondern auch um den ruhenden Verkehr, um Radfahrer und Fußgänger sowie den öffentlichen Personennahverkehr.

Felix Friedrich von der VCDB Verkehrs-Consult Dresden-Berlin GmbH stellte im Grimmaer Stadtrat einige Details des Verkehrsentwicklungsplanes für die Muldestadt vor. Quelle: Frank Prenzel

Die sechs wichtigsten Projekte für Grimma

VCDB-Mitarbeiter Felix Friedrich stellte dem Stadtrat ausgewählte Punkte vor.

Knoten Beiersdorfer Straße/Wiesenstraße/Clara-Zetkin-Straße/Straße des Friedens/Nordstraße: Der sollte, so der Planer, seine Ampelregelung behalten und an der westlichen Seite eine Fußgängerfurt erhalten. Gegen einen Kreisverkehr sprächen schmale Gehwege und Fahrspuren, der dann notwendige Eingriff in Grundstücke und die avisierte Beruhigung der Wiesenstraße.

Wiesenstraße und Straße des Friedens: Die Wiesenstraße sei von Breite und Charakteristik nicht als abkürzende Parallele zum Wallgraben sinnvoll, erläuterte Friedrich. Sie sollte mit durchgehendem Tempo 30, baulichen Anpassungen und beidseitigen Gehwegen beruhigt werden. Für die Straße des Friedens schlagen die Experten einen Radschutzstreifen und verschiedene Querungshilfen für Fußgänger vor.

Bahnhofstraße sowie Knoten Leipziger Straße/Lausicker Straße: Märkte, Bahnhof, Bus-Zentrale, nahe gelegene Berufsschule und direkte Verbindung Richtung Süden – die Bahnhofstraße muss viel Verkehr schlucken. Das widerspreche momentan den Bedürfnissen für Fußgänger und Radfahrer, erläuterte Friedrich und empfiehlt eine Entlastung der Verkehrsader. Dazu gehören Tempo 30 für Teilstrecken der Bahnhofstraße und eine Ampel zur Lausicker Straße. Die VCDB möchte im Gegenzug die Lausicker Straße als Alternativroute attraktiver machen, indem die Leipziger Straße eine Abbiegespur erhält. Zudem schlagen die Planer einen Kreisverkehr am derzeit „unförmigen Knotenpunkt“ von Leipziger Straße/Bahnhofstraße vor. Mit Radweg, der in der Leipziger Straße fortgesetzt werden sollte.

Radverkehrsführung Wallgraben: Das Problem sei, so Friedrich, „dass verschiedene Straßen zu queren sind und am Ende die Leipziger Straße eine Barriere darstellt, obwohl es Richtung Mulde geht“. Der Vorschlag: Mittelinsel, Radfahrstreifen, Querungshilfe zwischen Wallgraben und Schwanenteichpark.

Innenstadt: Den Planern zufolge müsste die Anzahl von Kurzzeitplätzen erhöht werden, während Gewerbetreibende und Beschäftigte ihre Autos auf dem Volkshausplatz abstellen sollten. Einzelne Stellflächen sollten entfallen, damit Fußgänger besser über die Straße kommen. Die VCDB empfiehlt, den verkehrsberuhigten Bereich auf die Lange Straße zu erweitern oder alternativ eine Fußgängerzone zu schaffen und durch bauliche Maßnahmen zu unterstützen.

Gewerbeverkehr im Süden: Hier empfiehlt das Büro, ab Ortsumfahrung eine sogenannte Querspange zu bauen, von der aus der Gewerbepark angesteuert werden könnte. Das würde auch die Anbindung des Wohngebietes Süd verbessern.

AfD übt massive Kritik an der Verkehrsplanung

Als erster meldete sich Wolfgang Mohr (Bürger für Grimma/Allianz) zu Wort. Hindernisse in der Wiesenstraße seien Quatsch. Durch Bremsen und Anfahren führten sie zu einer Abgasbelastung für die Anwohner, sagte er, worauf Planer Friedrich erwiderte, dass man Kraftfahrer auf die „starke Alternativroute“ Wallgraben lenken wolle. Ziel sei eine Verhaltensänderung.

Massive Kritik äußerte Uwe Krah (AfD). Die Planung enthalte in Summe „zu viele Extreme und Sachen, die nicht passen“. Die Autofahrer würden gegängelt und bevormundet. Warum, so eines seiner Beispiele, gehe am Knoten zur Straße des Friedens kein Kreisverkehr? Und wie sei es den Bürgern zu verklickern, dass in der Kernstadt Strukturen angefasst werden, während in Ortsteilen wie Kleinbardau Fußwege wie zu DDR-Zeiten existieren. Dort sei zu investieren, dafür brauche man kein Konzept, so Krah. „Schade um das Geld, das wir hier einsetzen.“

Verkehrsberuhigte Zone in Grimma nie richtig umgesetzt

Seit mehr als 20 Jahren „haben wir eine verkehrsberuhigte Zone und es bis heute nicht geschafft, sie weder optisch noch praktisch durchzusetzen“, sagte Ute Finsterbusch (Freie Wähler), die in der Langen Straßen einen Modeladen führt. Den Wegfall von Parkplätzen oder die Einrichtung einer Fußgängerzone sieht sie hier kritisch. Aus ihrer Sicht finden die Interessen der Innenstadt-Händler auch beim ÖPNV zu wenig Beachtung. Heiko Mätzold (Linke) ist ebenfalls der Meinung, dass in der Langen Straße eine andere Gestaltung mehr nütze als eine Fußgängerzone. Ältere Menschen müssten vor den Geschäften aus- und einsteigen können.

„Wir können über Umbaumaßnahmen erst sprechen, wenn die Straßen in Ordnung sind“, sagte Karsten Schrempel (Bürger für Grimma/Allianz), der sich als Fahrrad- und Autofahrer bekannte. „Wir haben so viele Ecken, wo wir was machen müssen.“ Und er ist der Ansicht, Kreisverkehren eine Chance zu geben.

Jede einzelne Maßnahme wird separat debattiert

Der Befürchtung einiger Stadträte, dass mit dem Beschluss unverrückbare Tatsachen geschaffen werden, traten Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, Janine Wolff, entgegen. Jedes Vorhaben werde einzeln diskutiert, so der Rathauschef. Ob eine Fußgängerzone oder die Umgestaltung einer Kreuzung, das seien eigene Maßnahmen, die zu besprechen seien, betonte auch die Amtsleiterin. Sie selbst sieht einen positiven Effekt, würde am Markt ein Fußgängerbereich entstehen. Bäcker oder Eiscafé könnten dann einen Freisitz schaffen.

Die Planung biete eine grobe Zielstellung, verdeutlichte die Amtsleiterin schließlich. Die Stadt brauche sie auch als Argumentation gegenüber dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr – etwa beim Kreisverkehr-Wunsch von Leipziger Straße/Bahnhofstraße.

