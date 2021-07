Einen Teil der Grimmaer Hochwasserschutzanlage haben Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Sonntag zerstört. Besonders betroffen ist ein Fluttor am Volkshausplatz. Bürgermeister Matthias Berger spricht von Terrorismus und fordert Konsequenzen.

Grimma schutzlos in der Hochwassersaison: Unbekannte zerstören Flutschutzanlage

Grimma schutzlos in der Hochwassersaison: Unbekannte zerstören Flutschutzanlage

Kostenlos bis 13:09 Uhr Grimma schutzlos in der Hochwassersaison: Unbekannte zerstören Flutschutzanlage