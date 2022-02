Grimma stemmt sich gegen Verödung der Altstadt

Grimma

Im Kampf gegen die Verödung der Innenstädte zieht Grimma mit den sächsischen Städten Stollberg und Burgstädt an einem Strang. Im Projektverbund „Vitales Trio“ beteiligen sich die drei Kommunen gemeinsam am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und wollen daraus ordentlich Fördergeld schöpfen. Grimmas Stadtrat stimmte jetzt mehrheitlich der Teilnahme zu und gab zugleich grünes Licht für den Eigenanteil von 240.000 Euro, der sich auf die Jahre 2022 bis 2025 verteilt. Das sind 30 Prozent der Gesamtkosten von 800.000 Euro, die Grimma in den vier Jahren einsetzen kann.

Gleiche Ausgangslage in Grimma, Burgstädt und Stollberg

Die Ausgangslage in den drei Städten, die sich bereits seit 2017 im Innenstadt-Netzwerk Sachsen austauschen, ist ähnlich. Sie liegen im Einflussbereich der Großstädte Leipzig beziehungsweise Chemnitz, die mit ihren Einkaufszentren und Angeboten Kunden wie Besucher abwerben. In der Projektbewerbung ist von einem „starken Konkurrenzdruck“ für die kleinen Städte die Rede. Hinzu komme der Online-Handel, mit dessen Angeboten und Preisen der lokale Handel kaum noch konkurrieren könne. Die Folge seien eine geringere Frequentierung der gut sanierten Altstädte und zunehmender Leerstand. Das Fehlen attraktiver Offerten abseits des Handels – zum Beispiel in der Gastronomie – begünstige diese Entwicklung, heißt es weiter dazu. Die Beeinträchtigungen der Corona-Pandemie verstärken diesen Trend noch. Seit Ausbruch suchen weniger Menschen die Innenstädte auf.

Viele Geschäfte befänden sich am Rand der Existenzfähigkeit, müssten Kosten senken und Geschäftszeiten verkürzen, was deren Anziehungskraft weiter schwäche, formulieren die Kommunen in ihrer Bewerbung und sprechen von einem Teufelskreis, „den es mit neuen Ideen und Konzepten zu durchbrechen gilt“.

Jede Kommune nimmt sich eigenes Themenfeld vor

Die drei Kommunen wollen gemeinsam nach Lösungen für die Probleme ihrer Innenstädte suchen und Ressourcen bündeln. Sie knöpfen sich dabei im Projektverbund unterschiedliche Themenfelder vor und wollen dann von den jeweiligen Erkenntnissen und Erfahrungen der Partner profitieren. Grimma beschäftigt sich mit dem Schwerpunkt Freizeit und Tourismus, Stollberg schaut auf Einzelhandel und Gastronomie, Burgstädt macht das Arbeiten in der Innenstadt zum Kern. Einmal im Quartal soll es ab diesem Jahr Werkstatttreffen mit Vertretern der drei Städte geben.

Zunächst gehen um eine Zustandsanalyse in Grimma

Marlen Sandmann, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Grimma, und Janine Wolff als Chefin des Stadtentwicklungsamtes stellten dem Stadtrat das Konzept vor. Zunächst gehe es um eine Zustandsanalyse der Altstadt, in der Folge um die Entwicklung von Strategien und schließlich um die Umsetzung von Projekten und baulichen Maßnahmen. Zu Beginn ist dabei auch die Erarbeitung eines innovativen Innenstadtkonzeptes geplant.

Ideen reichen von Imagefilm bis Wasserspiel für Grimma

Erste Ideen legten die zwei Stadtbediensteten bereits auf den Tisch. Es sei aber noch nichts in Stein gemeißelt, betonte Sandmann. Sie sprach von einer Konzeption für den Markt, von diversen Marketing-Maßnahmen wie Imagefilm, Broschüren und Anzeigen, von der Möglichkeit einer digitalen Stadtführung und Informationsterminals. Ein Herzensprojekt seien Klosterkirche und Klosterhof, die ganzjährig als Veranstaltungsstätte etablierten werden sollen. „Dazu brauchen wir auch eine Konzeption“, etwa für Garderoben und Toiletten. Es geht um attraktive Stadtmöbel und sichere Fahrradstellplätze. Die Altstadt soll ein Wasserspiel im Baderplan und mehr Grün erhalten. Der Aufbau eines Leerstands-/Quartiersmanagements ist ebenfalls Bestandteil der ersten Überlegungen.

Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) warb für die Teilnahme am Programm. Bei dem Modell habe die Verwaltung eingeschätzt, dass es für Grimma passen könnte. „Wir verdreifachen unser eingesetztes Geld. Vielleicht kommt sogar noch mehr heraus.“

AfD stimmt im Stadtrat Grimma gegen die Vorlage

Anders Uwe Krah (AfD), für den es nicht gerechtfertigt ist, diese 240.000 Euro einzusetzen. „Ich sehe darin absolut keinen Sinn und keine Win-Situation für die Stadt“, sagte er. Man gebe Geld aus für Dinge, die ohnehin Angelegenheit der Stadt seien. Wie sein Fraktionskollege Helmut De Vecchis und Linken-Stadtrat Maximilian Schöpe stimmte Krah der Vorlage nicht zu. Wie schon im Verwaltungsausschuss „haben Sie mich auch heute nicht vom Konzept überzeugt“, sagte Frank Linke (CDU), der sich mit Martin Malte (CDU) der Stimme enthielt. Die 240.000 Euro könne man auch so für investive Maßnahmen im Haushalt einstellen. Der Großteil des Geldes werde für Konzepte und Marketing-Maßnahmen ausgegeben, monierte Linke.

Amtsleiterin: Planungen müssten wir sonst allein bezahlen

Das Einzelhandelskonzept müsse ohnehin fortgeschrieben werden und werde nun mit gefördert, erwiderte Amtsleiterin Wolff. Es gehe auch um das Innenstadtkonzept und um Planungen für die Umgestaltung von Schlosshof, Markt und Lange Straße, „die wir sonst selber bezahlen müssten“. Und ein sehr gut gemachter Imagefilm „sei nicht mal eben mit 10.000 Euro produziert“, ergänzte Sandmann. Ziel sei es letztlich, die Innenstadt zu beleben.

Auch die Lange Straße rückt in den Fokus. Quelle: Thomas Kube

Zustimmung zum „Vitalen Trio“ äußerten unter anderem Marco Neumann (Freie Wähler), der von einem Nutzen und einer Gewinn-Situation für die Stadt sprach, und Karsten Schrempel (Bürger für Grimma). Es dürfe aber nicht der Großteil des Geldes für Ist-Analysen ausgegeben werde, warnte Schrempel.

Linken-Stadtrat sorgt für Eklat in der Sitzung

Für einen gewissen Eklat in der Debatte sorgte Linken-Stadtrat Schöpe. „Ist das jetzt Ihre Wahlkampftaktik, Rechtsextremisten zu hofieren, wie wir es am 14. Februar auf dem Markt gesehen haben“, wandte er sich plötzlich an den Oberbürgermeister. „Wenn Sie das vorhaben, dann sagen Sie es bitte jetzt, dann können wir uns das Geld für den Tourismus sparen.“ Schöpe zufolge sprach Berger an jenem Montagabend auch mit Leuten, die den Fackelaufmarsch vorm Haus von Ministerin Petra Köpping initiierten. Wie berichtet, wollte der Rathauschef in den zurückliegenden Wochen auf dem Marktplatz zwischen den Gegnern und Befürwortern der Corona-Maßnahmen vermitteln. Berger ging zur Stadtratssitzung nicht auf Schöpes Vorwurf ein. Er könne keinen Zusammenhang sehen, sagte er. Dafür reagierte Ute Kniesche (Freie Wähler). Sie verließ mit den Worten „Für so etwas habe ich jetzt keine Zeit“ demonstrativ den Saal.

Von Frank Prenzel