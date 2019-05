Grimma/Mutzschen

Der jüngst gegründete Verein „Stadt und Schloss Mutzschen“ möchte die ehemalige Großküche als Zentrum beleben. Über dieses Vorhaben informierte jetzt Mutzschens Ortsvorsteher Carsten Graf den Stadtrat von Grimma. Das Parlament beschloss bei einer Enthaltung auf seiner Sitzung, dass die Stadt Grimma dem Verein als Mitglied beitritt und einen jährlichen Zuschuss von 500 Euro zahlt.

Stadt Grimma sichert Unterstützung zu

Im Vorfeld kamen dazu aus der Verwaltung deutliche Signale. Auch, weil damit die Zukunft der brachliegenden Immobilie angepackt wird. Denn der Verein hat in seiner Satzung festgehalten, diese Immobilie für die Bürger sowie für andere Vereine nutzen zu wollen. Dazu strebt man die Übernahme der Großküche an und wolle deren Renovierung, Unterhaltung und Betrieb als Gemeinschaftseinrichtung fördern. Grundsätzlich begrüßte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) den Vorstoß für eine Weiterentwicklung in Mutzschen und sicherte die Unterstützung der Stadt zu.

Eigentums- und Nutzungsverhältnisse müssen geklärt werden

Und die würde zunächst darin bestehen, noch eine Reihe von Modalitäten in Sachen Eigentums- und Nutzungsverhältnisse zu klären, um die Rahmenbedingungen für eine förderfähige Lösung dieser Einrichtung herzustellen.

Mutzschen als Ortsteil von Grimma mit seinem Schloss als Wahrzeichen soll wieder aufblühen. Dafür hat sich der Verein „Stadt und Schloss Mutzschen“ gegründet. Quelle: Frank Schmidt

Mit Falk Zeuner und Robert Oeser hatten sich zwei Vereinsmitglieder dem Stadtrat vorgestellt und erklärt, dass der Verein Mutzschen nach vorne bringen wolle“. Antrieb seien zwei Initiativen gewesen, die aus der Mitte des Ortes entsprungen waren. Eine kam vom Schloss und eine vom Ortschaftsrat. Insgesamt würde in Mutzschen eine „ Aufbruchstimmung“ herrschen, sagte Zeuner. Er bewertet das städtischen Engagement als „ein positives Zeichen“.

Neuer Verein will bürgerliches Engagement fördern

In seiner Satzung hat sich der Verein die „Förderung des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke“ auf die Fahnen geschrieben. Diese konzentrieren sich auf die Heimatpflege und Heimatkunde, auf Kunst, Kultur und Bildung sowie auf den Natur- und Klimaschutz, aber auch auf Denkmalschutz und -pflege. Dafür wolle man Bürger aktivieren, die sich in Eigenverantwortung für den Erhalt ihres Ortes einsetzen. Als Verein beabsichtige man, dafür „nachhaltige Strukturen“ zu schaffen.

Von Frank Schmidt