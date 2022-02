Grimma und Bad Lausick: Zwei Audis gestohlen

Grimma/Bad Lausick

Zwei Autodiebstähle hat die Polizeidirektion Leipzig aus Grimma und Bad Lausick gemeldet. So verschwand in der Nacht zum Mittwoch in der Kurstadt ein schwarzer Pkw Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen FG-KK 212, der in der Reichersdorfer Straße unter einem Carport abgestellt war. Es entstand Stehlschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei ermittelt

Ebenfalls einen Audi A4 Avant – diesmal grau und mit dem amtlichen Kennzeichen GRM-D 185 – stahlen Unbekannte in derselben Nacht in der Gorkistraße in Grimma. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 18.45 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7.10 Uhr. Der Stehlschaden liegt hier im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat beide Fahrzeuge zur Fahndung ausgeschrieben und ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ