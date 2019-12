Grimma verkauft Großküche Mutzschen an Verein

Grimma/Mutzschen

Es ist ein symbolischer Preis. Für einen einzigen Euro erwirbt der Verein „Stadt und Schloss Mutzschen“ die ehemalige Großküche im Grimmaer Ortsteil. Einmütig hat der Stadtrat jetzt den Weg für die Veräußerung des Grundstücks in der Obereren Hauptstraße frei gemacht. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach bleibt beim Verkauf außen vor.

Verein in Mutzschen zählt inzwischen 60 Mitglieder

Damit findet eine langwierige Verhandlung ihren Abschluss. Seit Jahren gibt es in der Mutzschener Bevölkerung das Bestreben, die verwaiste Veranstaltungsstätte wieder zu beleben. Inzwischen hat sich der im Februar gegründete Verein, der mittlerweile rund 60 Mitglieder zählt, dieser Premium-Aufgabe angenommen.

Vereinschef Falk Zeuner erinnerte an die Pläne, das Objekt wieder als Begegnungs- und Gemeinschaftszentrum zu nutzen. Einige der Planungen könne der Verein aus der Schublade ziehen und weiter entwickeln.

Nutzung der Großküche derzeit untersagt

Die Nutzung der einstigen Großküche ist aufgrund bautechnischer Mängel im Zusammenhang mit dem Brandschutz seit längerer Zeit untersagt. Der Verein habe diese Probleme durch einen Brandschutzgutachter prüfen lassen, erklärte Zeuner. „Wir wissen, was erforderlich ist, um das Gebäude wieder zu bespielen.“ Für diese Arbeiten reichten die bislang akquirierten Fördermittel und Spenden aus.

Verwaist ist der Event-Raum der Großküche in Mutzschen. Quelle: Frank Prenzel

Die Verhältnisse im Gebäude sind nicht ganz einfach, weil Großküche und Feuerwehr miteinander verwoben sind. Deshalb hat der Verein auf eigene Kosten auch eine Teilungsvermessung in Auftrag gegeben. Beide Bereiche sind durch eine Brandwand abzugrenzen. Eine Trennung der Medien ist ebenfalls erforderlich und vom Verein finanziell zu schultern. Auch diverse Dienstbarkeiten sind zu vergeben – teils zugunsten, teils zulasten der Stadt Grimma. Im Rahmen eines Pachtvertrages ist zudem eine Fläche für die Jugendfeuerwehr von Mutzschen, die sie als Übungs- und Dienstplatz benötigt, zu sichern.

Grimmas OB wirbt für Verkauf des Objektes

„Man kann in der Sache noch 1000 Probleme finden, wir sollten aber den Weg frei machen“, warb Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) für die Beschlussfassung. Es hätten sich Leute gefunden, die mit Enthusiasmus bei der Sache sind und sich viel Mühe geben. „Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Wir freuen uns, dass in Mutzschen was passiert.“

Stadt und Verein vereinbaren eine Investitionsverpflichtung in Höhe von 99.999 Euro auf zehn Jahre. Die Dachfläche mit der Photovoltaikanlage wird der Verein an die Stadtwerke Grimma verpachten. Eine entsprechende Vereinbarung sei in der Feinabstimmung, heißt es im Beschluss. Die Anlage ist seit 2010 am Netz.

Förderverein für Kita, Schule und Hort in Mutzschen

Eine Information wollte Vereinsvorsitzender Zeuner im Stadtrat noch loswerden. „Stadt und Schloss Mutzschen“ werde künftig auch als Förderverein für Kita, Schule und Hort fungieren. „Wir stellen uns breiter auf.“

Von Frank Prenzel