Grimma

Zur früheren Papierfabrik Golzern gehören ein halbes Dutzend Leichtbauhallen, von denen die Stadt Grimma jetzt eine veräußern wird. Erwerber ist die Kreativholz Tischlerei Dirk Lachmann aus dem Bad Lausicker Ortsteil Glasten, die für das Bauwerk reichlich 6200 Euro auf den Tisch legen muss. Der Technische Ausschuss von Grimma stimmte dem Verkauf zu.

Glastener lässt sich in Großbothen nieder

Den Informationen zufolge wird der Glastener Unternehmer die Halle demontieren und auf seinem neuen Betriebsstandort im Grimmaer Ortsteil Großbothen wieder aufbauen. Er werde sich im dortigen Gewerbegebiet ansiedeln und erwerbe derzeit ein Grundstück, hieß es zur Ausschusssitzung.

Die Stadt Grimma möchte die Leichtbauhallen, die einen Wert von über 40.000 Euro haben, schon lange an den Mann bringen. 2015 war ein entsprechender Beschluss gefasst worden, ein potenzieller Interessent nahm dann aber Abstand vom Erwerb. „Wir hatten danach viele Anfragen, es gab bestimmt fünf bis sechs Anläufe“, erinnerte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Letztlich scheiterten alle Bemühungen. Die Hallen selbst zu demontieren und für eigene Zwecke wieder aufzubauen, verwarf die Kommune. „Jetzt scheint es mal einer ernst zu meinen“, freute sich der Rathauschef über den Käufer aus Glasten und die „sinnvolle Nachnutzung“.

Berger erwartet Abbruchgenehmigung für Golzern

Der Oberbürgermeister geht davon aus, dass die Abbruchgenehmigung für die Papierfabrik „irgendwann kommt“.

Man habe in verschiedenen Runden gesessen und „ein kleines Gutachten“ nacharbeiten müssen. Das liege jetzt dem Landkreis vor und gehe dann zur Landesdirektion, sagte er zur Ausschusssitzung. Bei der Zusammenkunft im Mai hätten sowohl Landratsamt als auch Landesdirektion mit am Tisch gesessen. Es mache Sinn, mit dem Verkauf der Leichtbauhalle Fakten zu schaffen, so Berger.

Wie berichtet, hatte die Landesdirektion Sachsen Anfang April die Verlängerung der Abbruchgenehmigung für die einstige Fabrik verwehrt und das fehlende Einvernehmen der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Leipzig als Grund ihrer Entscheidung benannt. Die Stadt Grimma war gegen diesen Bescheid in Einspruch gegangen.

Von Frank Prenzel