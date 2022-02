Grimma weiht neue Schule in Böhlen ein – Colditz macht Friedensangebot

Grimma/Böhlen

„Man hat fast ein schlechtes Gewissen, so einen schönen, freudigen Tag zu begehen. Es ist wieder Krieg in Europa, das macht uns alle sehr betroffen.“ Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) rang anfangs nach Worten, als er am Freitag zur Einweihung des neuen Schulhauses in Böhlen ans Mikrofon trat. Bildung helfe gegen so einen Wahnsinn, sagte er.

Krieg in der Ukraine wird mit den Schülern thematisiert

Der russische Angriff auf die Ukraine wird am Montag auch mit den rund 330 Schülerinnen und Schülern besprochen, erklärte Schulleiter Gunter Hempel auf LVZ-Anfrage. Die beiden Klassenleiterstunden nach den Winterferien sollen genutzt werden, den Fünft- bis Zehntklässlern ihre lang herbeigesehnte neue Schule vorzustellen, aber auch die dramatischen Ereignisse in der Ukraine zu thematisieren.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) musste wegen eines Corona-Falls in seinem Umfeld die Autofahrt in den Grimmaer Ortsteil absagen. Der Vizepräsident des Landesamtes für Bildung und Schule, Burkhardt Heinze, vertrat ihn und zeigte sich beeindruckt vom neuen Bau: „Ganz toll!“ Er sei selbst einmal Leiter einer Oberschule gewesen: „Da wäre ich auf die Knie gegangen, wenn ich so etwas erreicht hätte.“ Grimmas Rathauschef sprach von einem Wow-Effekt beim Anblick der Architektur. „Das ist nicht 0-8-15-, das ist kein Typenbau, das ist etwas Besonderes.“ Er sei schon angesprochen worden, ob Grimma einen Uni-Campus gebaut habe. Nicht ohne Stolz verkündete Berger, dass die Stadt nach der Eingemeindung von Thümmlitzwalde vor elf Jahren Wort gehalten habe. Erhalt und Neubau der Landschule waren seinerzeit der wichtigste Wunsch.

Bauleiter stammt aus Böhlen und stemmt letztes Objekt

Das Gebäude mit zwei 70 Meter langen Flügeln, einem großzügigen Foyer und einer ins Freie führenden Mensa ersetzt die mehr als 100 Jahre alte, beengte Schule in der Dorfmitte und entstand an den Reißbrettern der Leipziger S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen. Sahlmann-Mitarbeiter Werner Riehl oblag die Bauleitung – wohinter sich eine ganz eigene Geschichte verbirgt. Denn Riehl wohnt ausgerechnet in Böhlen und stemmte hier vor dem Ruhestand seine letzte große Baustelle. „Ich habe dich bewundert, deine Ruhe im größten Trubel, immer sachlich, immer ansprechbar“, lobte Direktor Hempel. „Mit der Schule in deinem eigenen Wohnort hast du dir wahrlich ein Denkmal gesetzt.“

Demonstration für Böhlener Schule vor dem Landtag

Hempel erinnerte wie der seinerzeitige Thümmlitzer Bürgermeister Rolf Schneider an den Kampf um die Oberschule Böhlen, der nach einem Mitwirkungszug 2006 in einer Demonstration von Eltern, Pädagogen und Schülern vor dem Landtag gipfelte. Später legte die Stadt Colditz große Brocken in den Weg. Sie wollte den Neubau verhindern und zog bis vors sächsische Oberverwaltungsgericht, das die Klage im Juni 2018 zurückwies. Der Rechtsstreit sei sinnlos und unnütz gewesen, habe Zeit und Millionen gekostet, merkte Hempel an.

Zur Galerie Am letzten Winterferientag wurde im Grimmaer Ortsteil Böhlen die neue Oberschule ihrer Bestimmung übergeben. Der attraktive Bau kostete rund 13,7 Millionen Euro. Zur Feier des Tages führten Zehntklässler ein Programm vor.

Der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) und sein Vorgänger Matthias Schmiedel waren zur Schuleinweihung gekommen, um zu gratulieren und das Kriegsbeil endgültig zu begraben. Zillmann erinnerte, dass Colditz um seinen Oberschul-Standort fürchtete und deshalb den Kampf ansagte. Gerade ins Amt gewählt, sei der Stadtrat dann seinem Vorschlag gefolgt, nach dem Bautzener Votum keine Rechtsmittel einzulegen. Damit war der Weg für den Böhlener Neubau frei. Auch die Colditzer Oberschule, in die Zillmann zufolge 3,7 Millionen Euro verbaut werden, ist längst sicher in ihrem Bestand. Er hatte ein „Die Schule“ genanntes Büchlein eines neunjährigen Mädchens als Geschenk dabei. „Als Friedensangebot“, wie er sagte. Es gehe darum, Bildung miteinander zu tun, für die Region und Schüler.

Verzögerungen ließen die Kosten explodieren

Allerdings führten die Klage-Verzögerungen und zuletzt Auswirkungen der Corona-Krise zu einem deutlichen Anstieg der Kosten. Beim Baubeschluss 2015 ging Grimma noch von 8,4 Millionen Euro aus. Am Ende wurden es inklusive Buswendeschleife und Parkplatz 13,7 Millionen Euro – beim Schulhaus trägt der Freistaates 40 Prozent der Bausumme. Schulleiter Hempel rechnete vor, dass vom Bekenntnis des Stadtrates für den Ersatzneubau im Februar 2013 bis zur Schlüsselübergabe jede Minute 2,62 Euro kostete. Bildung und Jugend sei ein großes Anliegen der Stadt Grimma, sagte er. Es sei ein einzigartiges Gebäude entstanden, das beste Lehr- und Lernbedingungen biete.

Schule im Grimmaer Ortsteil genießt guten Ruf

„Unser Ruf ist unser Kapital“, betonte der Schulleiter des 28-köpfigen Kollegiums und vernahm freudig die Botschaft von Landrat Henry Graichen (CDU), dass die Böhlener Schule im Landkreis unverzichtbar sei. Der gute Ruf besteht auch darin, dass sich die Schüler in ihrer „Pantoffelschule“ wie zu Hause fühlen und, so OB Berger, ein Klima der Vernunft und des Engagements herrsche. Passend dazu überreichte er dem Direktor einen Stapel Hauspantoffeln.

Die neue Schule in Zahlen Derzeit besuchen 333 Schülerinnen und Schüler aus 78 Ortschaften die Oberschule Böhlen. Der Neubau am Dorfrand, der das Schulhaus von 1886 ersetzt, begann im Sommer 2019 mit dem Anlegen des Regenrückhaltebeckens. Die Grundsteinlegung erfolgte im Frühjahr 2020. Das wie ein V geformte neue Haus besteht aus zwei 70 Meter langen und 19 Meter breiten Flügeln. Das Foyer mit einem Lichthof zum Obergeschoss führt auch in die Aula/Mensa, von deren Glasfront sich der Blick in die Landschaft weitet. Die neue zweizügige Schule bietet doppelt so viel Platz wie das alte Haus. Unter dem Dach der hochmodernen, barrierefreien Landschule befinden sich zehn Fachkabinette mit interaktiven Tafeln, zwölf Klassenzimmer, Vorbereitungsräume, Lehrerzimmer und eine Bibliothek. Die Schule umfasst 7300 Quadratmeter. Auf dem 3800 Quadratmeter großen Schulhof stehen ein Basketballplatz, Tischtennisplatten und ein Klettergerüst zur Verfügung.

Corona-bedingt wurde die Schlüsselübergabe auf den letzten Ferientag gelegt. Und so befanden sich unter all den Gästen gerade mal acht Böhlener Schüler. Die Zehntklässler von Sprechergruppe und Musikkurs führten ein kleines Programm auf, in dem per satirisch angehauchter Zeitungsschau auch die entscheidenden Phasen des neuen Schulhauses vor Augen geführt wurden.

Von Frank Prenzel