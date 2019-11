Grimma weiht seine neuen Fußballplätze ein

Grimma

Nach anderthalbjähriger Bauzeit werden die neuen Fußballplätze an der Lausicker Straße in Grimma am 23. und 24. November ihrer Bestimmung übergeben. Oberligist FC Grimma trägt an jenem Sonnabend gegen den VfB Krieschow sein erstes Heimspiel auf dem neuen Rasen aus und verabschiedet sich damit vom Stadion der Freundschaft.

Eigentlich war das erste November-Wochenende für die Einweihung auserkoren worden. Die Möbelfirma habe aber nicht fristgemäß liefern können, nennt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) den Grund für die dreiwöchige Verschiebung. Das sogenannte Funktionsgebäude an der Front des Hauptplatzes soll zum Start komplett möbliert sein.

Kein großes Spektakel zur Einweihung

Ein großes Spektakel ist zur Übergabe des neuen Fußball-Areals nicht vorgesehen. Am Punktspieltag, dem Sonnabend, wird es gegen Mittag zunächst einen Sektempfang für geladene Gäste geben – Lokalpolitiker und Mitglieder von Vereinen ebenso wie Bauleute und Sponsoren. Das Oberliga-Spiel wird dann um 13.30 Uhr angepfiffen und erstmals Zuschauer ins neue Stadion locken. Am Sonntag, 24. November, sind die Grimmaer zum Tag der offenen Tür eingeladen. Von voraussichtlich 10 bis 12 Uhr können sie sich nicht nur im Gebäude und an den drei Plätzen gründlich umschauen, sondern auch das Kleinfeld-Turnier von Altherren-Mannschaften Grimmaer Vereine verfolgen.

Blick auf den neuen Kunstrasenplatz mit Flutlicht. Quelle: Frank Prenzel

Bei den Muldefluten 2002 und 2013 standen sowohl das Stadion der Freundschaft als auch das inzwischen dem Rewe- und Drogeriemarkt gewichene Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion komplett unter Wasser. Nach langwierigen Diskussionen stimmte der Stadtrat im Jahr 2014 schließlich der Verlegung der Fußballplätze ins hochwassersichere Gebiet an der Lausicker Straße zu und lag damit auf einer Wellenlänge mit dem Fußballclub Grimma. Die Kommune schöpft bei dem Vorhaben aus dem Fonds zur Beseitigung von Hochwasserschäden, woraus sie 3,3 Millionen Euro erhält.

Probleme nach dem Baustart 2018

Neben dem Funktionsgebäude wurden drei Fußballplätze errichtet: der mit Rasen versehene Hauptplatz, ein gleich großer Kunstrasenplatz mit Flutlicht und auf Rechnung des FC Grimma ein Kleinfeld-Kunstrasenplatz. Allerdings zeichnete schon bald nach dem Baustart im April 2018 ab, dass gestiegene Baupreise zu Buche schlagen. Um die veranschlagten vier Millionen Euro nicht zu überziehen, wurde das Projekt deshalb etwas abgespeckt.

Zum Opfer fiel dabei nicht nur die Überdachung auf dem Wall zwischen Haupt- und Kunstrasenplatz. Gespart wurde auch beim Gebäude und an den Zuschauerplätzen – sehr zum Verdruss der FC-Verantwortlichen, die mit 3000 Plätzen gerechnet hatten. Jetzt können am zentralen Feld bis zu 1200 Menschen, denen 377 Sitzplätze zur Verfügung stehen, die Spiele verfolgen. Nach Angaben von Oberbürgermeister Berger ist die Fläche gegenüber den Traversen bereits so vorbereitet, dass hier weitere Zuschauerplätze entstehen können. „Wir wollen perspektivisch die Kapazität auf 3000 erweitern“, so der Rathauschef.

Über 377 Sitzplätze verfügt das neue Stadion in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Zwar ist der FC Grimma der Hauptnutzer der städtischen Anlage. Sie steht aber allen Vereinen offen. Gerade in den dunklen Monaten dürfte der Flutlichtplatz für die Fußballabteilungen ein begehrter Trainings- und Spielort sein.

Sechs Parkplätze für Behinderte sind entstanden

Ein neuer Großparkplatz ist im Zuge des Stadionbaus nicht entstanden. Als Auflage zur Baugenehmigung hatte die Stadt sechs Behindertenparkplätze und neun normale Stellflächen zu errichten. Das geschotterte Areal hinter dem Funktionsgebäude ist eingezäunt worden und dient fortan den Bussen und Fahrzeugen der Mannschaften. Laut Berger gibt es aber genügend Möglichkeiten, das Auto abzustellen. Er verweist auf die Flächen vorm Stadion und vor allem auf den öffentlichen Parkplatz am Finanzamt.

Die Fußballplätze sind der erste Schritt hin zum Husaren-Sportpark Grimma. Die Kommune möchte hier eines Tages auch eine Stadthalle errichten.

Von Frank Prenzel