Grimma wirbt auf Reisemesse um Tagesgäste

Grimma

Auf der Messe „Touristik & Caravaning“ in Leipzig präsentiert sich auch die Stadt Grimma. Am Landurlaub-Gemeinschaftsstand in Halle 4, Stand B13, soll potenziellen Kurzreisenden Lust auf einen Ausflug an die Mulde gemacht werden. Grimma betreut den Messecounter mit eigenen Kräften am Buß- und Bettag – zur Eröffnung vertraten Stadtsprecher Sebastian Bachran und Auszubildende Belinda Mohamad die Kommune – sowie an den Wochenendtagen 23. und 24. November.

„Die Informationsmaterialien über Museen, Freizeitangebote, Erlebnisführungen, Wander- und Radwanderwege füllen unter anderem die Regale“, so Bachran. Zudem liegen das Programmheft zum Weihnachtsmarkt Grimma sowie der neue Veranstaltungskalender für das Jahr 2020 druckfrisch aus. Die Muldestadt ist bereits ein beliebtes Tagesausflugsziel für Gäste aus der Region, findet der Stadtsprecher. Steigerungen sind aber möglich.

Von Simone Prenzel