Grimma zahlt Eltern Kita-Beiträge teilweise zurück

Grimma

Eltern, die ihren Sprössling in Grimma in einer städtischen Kindereinrichtung betreuen lassen, erhalten den halben März-Beitrag zurück – sofern das Kind Corona bedingt zu Hause bleiben musste. Das gilt sowohl für die 13 Kindertagesstätten als auch für die sieben Horte. Für die Notbetreuung rechnet die Stadt für die Zeit von Mitte März bis Mitte Mai – sofern bekannt – die konkrete Stundenzahl ab, informiert auf LVZ Nachfrage Jana Kutscher, Leiterin des Amtes für Schulen, Soziales und Kultur.

Andere Kommunen gingen andere Wege als Grimma

Während mit dem Lockdown Mitte März manche Kommunen vorpreschten und den Kita-Beitrag umgehend erließen, wählte die Stadtverwaltung Grimma einen anderen Weg und zog die städtische Satzung zu Rate. Die besagt, dass bei einer Schließung nicht länger als vier Wochen der Elternbeitrag eingezogen werden kann. Insofern stellte die Stadt erst für April und den halben Mai keine Rechnung für die Betreuung – mit Ausnahme der Notbetreuung. Seit 18. Mai haben die Kitas und Horte wieder geöffnet.

Anzeige

„Wir wollen den Eltern entgegen kommen“, nennt die Amtsleiterin den Grund für das Umdenken. Auf manche würden durch die Corona bedingte Krisensituation tausend Probleme einströmen, „da wollen wir die Eltern nicht noch mehr belasten“. Mit dem August-Bescheid wird der zu vergütende März-Beitrag verrechnet, kündigt sie an. Denn die Juni-Abrechnung sei durch, und im Juli sei Urlaubszeit. In den Kindereinrichtungen informieren Aushänge über die Verfahrensweise.

Weitere LVZ+ Artikel

Rückzahlung für manche kein Pappenstiel

Für mache Familien ist das kein Pappenstiel. „Wer mehrere Kinder hat, muss im halben Monat schnell mal 300 Euro für die Betreuung zahlen“, rechnet Kutscher vor. Ein Krippenplatz etwa kostet den Eltern derzeit monatlich 180 Euro. Auch bei der Notbetreuung verfahre die Stadt kulant, so die Amtsleiterin. Wer in der Corona-Zeit trotz eines Elf-Stunden-Vertrages sein Kind nur sieben Stunden in der Einrichtung hatte, zahle auch nur für sieben Stunden.

Stadträtin Kerstin Köditz (Linke) hatte zur Stadtratssitzung eine an sie heran getragene Beschwerde vorgebracht. Danach soll manchen Eltern die Notbetreuung zusätzlich zur Monatsgebühr abgerechnet worden sein. Das konnte die Amtsleiterin nicht nachvollziehen. Eltern, die so ein Problem hätten, sollten sich damit ans Amt wenden.

Rückrechnung ist Mammutaufgabe fürs Amt in Grimma

Die Rückrechnung ist eine Mammutaufgabe für die Mitarbeiter des Amtes. Der Aufwand sei groß, bestätigt Kutscher. Sie sei stolz auf ihr Team, das sich in die Aufgabe hinein kniee, um dem Anspruch der Eltern gerecht zu werden. In Grimma besuchen etwa 2000 Kinder die städtischen Kitas und Horte.

Mit den weiteren Lockerungen sind die 13 städtischen Kitas in Grimma am Montag auch zur üblichen Betreuungszeit von 6 bis 17 Uhr zurück gekehrt. Während der Corona-Zeit hatten die Einrichtungen von 7 bis 16 Uhr geöffnet, eine um zwei Stunden verkürzte Betreuung, die laut Kutscher in den sieben Horten bis zu den Sommerferien beibehalten wird. Denn die Horte seien den Schulen angegliedert.

Hinweis für Eltern in Corona-Zeiten. Quelle: Frank Prenzel

Den Regelbetrieb zu meistern, bleibt für die Mitarbeiter in den Kindertagesstätten unter Corona-Bedingungen eine Herausforderung. Sie müssen auf die vielfältigen Hygienemaßnahmen achten, auch dass die Eltern beim Abgeben und Abholen der Kinder in den Zonen bleiben und Masken tragen. Wenn ein Kind Kontakt mit Dritten hat, ist das zu dokumentieren. Hinzu kommt die bevorstehende Urlaubszeit, in der weniger Personal an Bord ist. „Unser Anspruch ist es, keine Kinder und Eltern zu gefährden“, unterstreicht die Amtsleiterin. Und die bestmögliche Betreuung der Steppkes.

Die Eltern waren vorigen Mittwoch per Aushang über die zurück kehrenden Regelzeiten in den Kitas informiert worden. Es seien also einige Tage Zeit gewesen, so Kutscher, die neue Situation in den Familien zu organisieren.

Lesen Sie auch:

Seit März 2020 gelten neue Gebühren für Kitas und Horte in Grimma.

So begann in Grimma in den Kitas die Zeit nach der Corona-Schließung.

Von Frank Prenzel