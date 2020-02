Grimma zeigt 140 Arbeiten zum 140. Geburtstag von Feuerriegel

Grimma

„ Kurt Feuerriegel – Gedenkausstellung zum 140. Geburtstag“ – unter diesem Titel eröffnet das Kreismuseum Grimma am 23. Februar um 15 Uhr seine neue Sonderausstellung. Anlässlich des runden Geburtstages zeigt das Museum 140 Arbeiten aus dem Lebenswerk des bedeutenden Keramikkünstlers aus Frohburg. Die Ausstellungsstücke sind Leihgaben von Kerstin Noack aus Grimma, Hans-Jürgen Lahn aus Frohburg, dem Grassimuseum Leipzig und dem Museum Schloss Frohburg.

Im Muldental und darüber hinaus erfreut sich vor allem der Töpferbrunnen in Kohren-Sahlis großer Bekanntheit. Aber auch an seiner Wirkungsstätte Frohburg hinterließ Feuerriegel eine Vielzahl von Arbeiten wie die Gutenberg-Plastik am Haus der ehemaligen Druckerei, den Kamin und die Öfen im Schloss, das Töpfermädchen sowie den Ehrenhain für die im 1. Weltkrieg gefallenen Soldaten mit 113 keramischen Gedenktafeln.

Eugen Kurt Feuerriegel wurde 1880 in Meißen geboren. Nach dem Schulbesuch studierte er an der Akademie der Künste in Dresden und wurde Schüler der Professoren Max Rade, Karl Beling und Carl Gross. 1909 ging er als selbstständiger Keramiker nach Frohburg, um für die Belebung des Töpferhandwerkes zu sorgen. 1910 kaufte er hier eine Töpferei und lebte mit seiner Familie bis zu seinem Tode 1961 in Frohburg.

Die breit gefächerte Produktpalette der keramischen Werkstätten Feuerriegels umfasste Fayencen und Terrakottaplastiken ebenso wie Ofenkacheln, Baukeramik und Fassadenschmuck. Durch Aufträge der sächsischen Regierung konnte sich der Kunstkeramiker bald mit großen Arbeiten profilieren. In Leipzig wurde 1914 bis 1916 die Deutsche Bücherei nach den Plänen des Dresdner Architekten Oskar Pusch erbaut. Für die Inneneinrichtung erhielt Feuerriegel mehrere Aufträge. Im großen Lesesaal schuf er eine monumentale keramische Uhr, deren Stundenzahlen auf dem Zifferblatt die zwölf Tierkreiszeichen zugeordnet sind. An den Wänden verteilen sich zwölf farbig glasierte Wappen bedeutender Städte im deutschen Sprachraum.

Im Auftrage seines Mäzens Friedrich Krug von Nidda und von Falkenstein schuf Feuerriegel im Schlosspark eines der beeindruckendsten Grabdenkmäler des 20. Jahrhunderts in Sachsen. Und nach Entwürfen des Dresdner Bildhauers Georg Wrba entstand in der Frohburger Kunsttöpferei eine farbig glasierte Himmelfahrtsszene.

Feuerriegel war ein vielseitiger Gestalter von Baukeramik. Beispiele dafür befanden sich auch im Dresdner Güntzbad, das dem 2. Weltkrieg zum Opfer fiel. Die Türeinfassung des ersten Frohburger Museums in der „Alten Farbe“ blieb dafür unbeschadet erhalten. Weiterhin schuf er Fenstergewände, Wandbrunnen und Reliefs für Kinderheime, Schulen und andere öffentliche Bauten sowie für Privatpersonen. Die Produktion von Kaminen und noch mehr von Öfen spielte bei Feuerriegel eine wesentliche Rolle. Seine Arbeiten wurden und werden immer noch in Europa und in der ganzen Welt hoch geschätzt.

Die Ausstellung zeigt zahlreiche Arbeiten Feuerriegels in verschiedenen Techniken. Die Besucher erwartet dabei nicht nur eine Vielzahl an wunderschönen keramischen Arbeiten, sondern auch eine erstaunliche Vielfalt an Formen, Farben und Verzierungen.

Kreismuseum Grimma, Paul-Gerhardt-Straße 43. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Von LVZ