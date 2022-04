„Grimma zeigt Kante“: Bündnis wendet sich gegen Kandidatur von Rainer Umlauft

Grimma

Seit Wochen positioniert sich das Aktionsbündnis „Grimma zeigt Kante“ gegen die Gegner der staatlichen Corona-Politik und seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine auch gegen Putins Krieg. Am Montagabend, Minuten bevor die sogenannten Spaziergänger sich wieder auf den Weg durch Grimma machten, wandte sich das Bündnis mit scharfen Worten gegen die Kandidatur des Förstgener Gastwirt Rainer Umlauft für die Wahl zum Oberbürgermeister von Grimma. Der 60-Jährige wurde von der rechtsextreme Kleinstpartei „Freie Sachsen“ aufgestellt.

Dem Aufruf folgen nur knapp 20 Leute

Dem Aufruf des Aktionsbündnisses, sich gegen diese Kandidatur und gegen Rechtsextremisten zu positionieren, folgten knapp 20 Leute, darunter Grimmas Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz. Nur Schritte entfernt entrollten ein halbes Dutzens AfD-Leute wie jeden Montag ein Transparent. Der Text: „Impfzwang ist Körperverletzung“.

Redner: Grimma oft mit negativen Schlagzeilen

„Wir wollen ein Zeichen gegen Rechtsextreme setzen“, rief Jonas Siegert ins Mikrofon und wurde deutlich. Grimma habe in letzter Zeit oft mit negativen Schlagzeilen in der Presse gestanden, so der Frontmann des Jugendforums Grimma. Er erwähnte den Auftritt des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke ebenso wie den hohen AfD-Anteil bei der Bundestagswahl und die Kür von Oberbürgermeisters Matthias Berger (parteilos) durch eine rechtskonservative Zeitschrift zum „Sprachwahrer des Jahres“. „Den Höhepunkt der negativen Schlagzeilen gab es im Dezember, als Rechtsextreme vor dem Haus der Gesundheitsministerin mit Fackeln aufliefen und damit ein Bild der Zeit von 1933 bis 1945 erzeugten“, so Jonas weiter. Nach Bekanntgabe Umlaufts Kandidatur für die „Freien Sachsen“ sei sein erster Gedanke gewesen: „Grimma, ein Ort, wo sich Rechtsextreme frei entfalten können.“

Siegert: Kandidat hat keine Ideen für die Stadt

Rainer Umlauft trete für eine vom Verfassungsschutz beobachte Partei an, sagte Siegert. Er zeige sich öffentlich mit der Reichsflagge und lade Leute aus dem extremen Flügel der AfD zu sich in den Gasthof ein. Umlauft habe keine politische Erfahrung und keine Ideen, wie man die Stadt nachhaltig und innovativ voranbringen könne, so der Redner. Sein einziges Thema sei Corona. Grimmas Oberbürgermeister lobe Umlauft noch für dessen jahrelange Arbeit und Lebenserfahrung, sehe jedoch politische Dinge anders. „Sieht so klare Distanz von Rechtsextremen aus“, teilte der junge Mann vom Aktionsbündnis auch gegen den Rathauschef aus.

Gemeindewahlausschuss von Grimma setzt Sitzung fort

Gegen 19 Uhr machten sich dann unter Polizeibegleitung etwa 70 Montagsspaziergänger auf den Weg durch die Straßen. Sie führten auch einige blau-weiß-gefärbte Fahnen mit Taube mit, eine Variante der Friedenstaube.

Am Dienstag setzt der Gemeindewahlausschuss von Grimma seine Sitzung zur Zulassung der Oberbürgermeisterkandidaten fort. Sie war am Freitag unterbrochen worden, weil Vertreter der „Freien Sachsen“ einen Formfehler bei der Nominierung des Linken-Kandidaten Tobias Burdukat erkannt haben wollen und Beschwerde gegen die Zulassung androhten. Nach LVZ-Informationen hat die rechtsextreme Kleinstpartei für die Zeit vor der Sitzung des Wahlausschusses eine Kundgebung auf dem Grimmaer Markt angemeldet.

