Bürgerfest: Grimma kann im rechten Moment Reißleine ziehen

Nichtsahnend war die Stadt Grimma noch in die Offensive gegangen. Bei einem Informationsabend Anfang März wurden die Grimmaer eingestimmt auf eine Veranstaltung, die zum Höhepunkt des Jahres werden sollte. Wenige Tage später kam mit dem Lockdown das Stopp-Zeichen für das Bürgerfest zur Fertigstellung der Hochwasserschutz-Anlage. Es soll nun im Jahr 2022 nachgeholt werden.

Event in Grimma war für 20. Juni geplant

Das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August dieses Jahres stand noch nicht im Raum, als die Rathausspitze für das am 20. Juni geplante Event die Reißleine zog. Alternativlos, weil schon Mitte März anhand der Corona-Fallzahlen nicht absehbar war, in welchem Zeithorizont mit welchen Einschränkungen zu leben ist.

Und im rechten Moment. Denn wesentliche Verträge für das Bürgerfest standen praktisch vor dem Abschluss. Der Betreiber der Gastronomie hätte ebenso gebunden werden müssen wie die Bühnenfirma und die Security. Auch mit der Sächsischen Bläserphilharmonie waren Nägel mit Köpfen zu machen. Das alles konnte schadlos gestoppt werden.

Arbeit der Leipziger Agentur wird bezahlt

Die Leipziger Agentur Emotion Works hat im Auftrag der Kommune aber bereits ein gut Stück Arbeit geleistet. Diese werde entsprechend honoriert und sei nicht verloren, sagt Stadtsprecherin Marlen Sandmann. „Darauf aufbauend können wir in zwei Jahren weiter arbeiten.“ Der Vertrag mit der Agentur, „die für das Projekt brennt“, bleibe bestehen. Die Arbeit ruhe aber.

Sowohl die Vertragspartner in spe als auch andere avisierte Teilnehmer hätten Verständnis für die Absage gezeigt, erläutert Sandmann. „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen.“ Bislang eingebrachten Ideen sind ihren Worten zufolge nicht hinfällig, man werde sie in zwei Jahren wieder aufgreifen. „Die bisherigen Vorbereitungen helfen uns 2022 weiter.“

So einen Trubel wie hier zur Einweihung der Grimmaer Hochwasserschutz-Anlage mit Ministerpräsident Michael Kretschmar wird es in diesem Jahr nicht geben. Quelle: Frank Schmidt

Das Bürgerfest soll deshalb erst 2022 wieder aufgerufen werden, weil es 2021 wieder „ Grimma sagt Danke!“ heißt. Die aller vier Jahre stattfindende Veranstaltung „ist bereits eingetaktet und braucht ebenfalls Vorlauf“, erläutert die Rathaussprecherin. So werden jedes Mal die Partnerkommunen einbezogen, die ihrerseits Planungssicherheit brauchen. Auch Vereine würden weit voraus planen, sagt Sandmann. Grimma scheut sich, zwei so große Events in einem Jahr zu stemmen und favorisiert deshalb für das Hochwasserschutz-Fest 2022. Ein konkretes Datum wurde noch nicht festgelegt.

Gelder fürs Bürgerfest im Haushalt verankert

Die Gelder für das Bürgerfest sind im diesjährigen Haushalt der Stadt verankert. Sie müssten nun bei allen Corona-Sorgen fortgeschrieben werden. Sandmann macht in dem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass etwa durch Sponsoring und Gastronomie-Beteiligung auch Mittel reinkommen.

An der Pergola zwischen Klosterkirche und Gymnasium in Grimma ist eine Veranstaltungsstätte entstanden. Quelle: Thomas Kube

Übrigens sollte am Vorabend des Bürgerfestes mit einem Auftritt der Leipziger Funzel die neue Spielstätte im Klosterhof, die dank der Flutmauer entstanden ist, eingeweiht werden. „Wir haben das dort abgesagt“, informiert Sandmann. Möglicherweise wird der Kabarett-Abend aber in den Rathaussaal verlegt. Das letzte Wort dazu ist noch nicht gesprochen.

Von Frank Prenzel