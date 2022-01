Grimmaer Ausbildungsmesse 2022 soll im Herbst stattfinden

Grimma

Die Ausbildungs- und Studienmesse in Grimma, die sonst kurz vor den Winterferien stattfand und 2021 wegen der Pandemie in den virtuellen Raum verlagert wurde, soll es in diesem Jahr wieder in Präsenz geben – und zwar im Herbst. Mit diesem Veranstaltungszeitpunkt könnten sich Schülerinnen und Schüler früher über regionale Unternehmen und Studienangebote informieren, heißt es in einer Information der Stadt Grimma.

Anpassung an Bewerbungsfristen

Die Auswertung der erstmals digitalen Messe sowie die Bedarfe der Aussteller hätten die Entscheidung für die Veranstalter, also die Stadt Grimma sowie das Bildungs- und Sozialwerk Muldental, leicht gemacht: Ab 2022 finde die Orientierungsmesse wieder in der Muldentalhalle statt. Auf Wunsch vieler Betriebe und Ausbildungsplatzsuchenden passe man sich damit den Bewerbungsfristen an und öffne im Herbst den Zugang zum regionalen Ausbildungs- und Studienmarkt. 2022 finde die Messe voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November in der Muldentalhalle Grimma statt.

Interessierte Unternehmen können sich schon jetzt anmelden – unter 03437/7570117 oder berufsmesse@bsw-muldental.de.

