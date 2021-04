Grimmaer Ausbildungsmesse wechselt in den virtuellen Raum

Grimma

Die fünfte Auflage der Ausbildungs- und Studienmesse in Grimma konnte im Februar vorigen Jahres noch wie gewohnt in der Muldentalhalle über die Bühne gehen. Weil aber die Pandemielage nach wie vor so eine Präsenzveranstaltung verbietet, machen die Veranstalter aus der Not eine Tugend und verlegen die Messe in diesem Jahr erstmals ins Netz. Zunächst hatte man noch auf Normalisierung gehofft und eine Zeit lang mit dem 27. März als Veranstaltungstermin geliebäugelt.

Nunmehr können sich Schüler und deren Eltern per Klick informieren, wenn am 29. Mai in der Zeit von 9 bis 14 Uhr die erste digitale Ausbildungs- und Studienmesse stattfindet. Anmeldeschluss für Unternehmen, die sich vorstellen und mit ihren Ausbildungs- und Studienplätzen präsentieren, ist der 23. April.

Virtuelle Messestände für die Aussteller

Nicht zuletzt die sich stets ändernden Pandemieauflagen haben die Stadt Grimma und das Bildungs- und Sozialwerk Muldental (BSW) in ihrem Beschluss bekräftigt, die Messe in den virtuellen Raum zu verlegen. „Wir passen uns den Gegebenheiten an und nutzen die Chance, den Ausbildungsmarkt im Landkreis Leipzig in einer neuen Umgebung zu zeigen“, so BSW-Geschäftsführer Christian Kamprad. Nicht nur die Aussteller richten sich im Vorfeld in ihren virtuellen Messeständen ein, auch die zukünftigen Auszubildenden können sich auf der Veranstaltungsseite umsehen und Bewerbungsunterlagen gezielt vorbereiten. Die Messe findet auf www.webmessen.de statt. Über diese Plattform werden deutschlandweit unter anderem digitale Berufsmessen durch die Agenturen für Arbeit und die Kommunalen Jobcenter durchgeführt.

Zuletzt 90 Aussteller in der Grimmaer Muldentalhalle

In den vergangenen Jahren fand die Grimmaer Ausbildungs- und Studienmesse mit zuletzt 90 Ausstellern in der Muldentalhalle statt, die derzeit als Impfzentrum genutzt wird. Mit der digitalen Variante sei die nun ortsunabhängige Messe eine attraktive Möglichkeit im Endspurt auf das neue Ausbildungsjahr für Betriebe und unentschlossene Schulabgänger, heißt es dazu.

Das Anmeldeformular, weitere Informationen sowie Preise finden interessierte Unternehmen unter www.bsw-muldental.de. Messekoordinatorin Julia Ulrich beantwortet weitere Fragen telefonisch unter 034381-5560 oder per Mail an berufsmesse@bsw-muldental.de.

Von LVZ