Grimmaer Ausschuss sagt Ja zu Container-Umnutzung

Grimma

Geräuschlos ging jetzt im Technischen Ausschuss der Beschluss zum leer stehenden Container im Grimmaer Gerichtswiesen-Gebiet über die Bühne. Bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen wurde der Umnutzung zu einem Imbiss für den Straßenverkauf zugestimmt. Die drängenden Fragen, die zur Ausschusssitzung einen Monat zuvor im Raum standen, waren offenbar beantwortet.

In der Sitzung zuvor war es regelrecht laut geworden (die LVZ berichtete). Vor allem Stadtrat Johannes Heine (Freie Wähler) hatte mit Kritik nicht gespart. Einerseits warf er der Stadtverwaltung vor, auf frühere Fragen zu dem Grundstück keine Antworten erhalten zu haben. Andererseits sorgte er sich um die künftigen Arbeitskräfte und meinte, die Arbeitsbedingungen im Container seien menschenunwürdig. Insofern war die Beschlussvorlage zum Bauantrag erst einmal zurück gezogen worden.

Fragen spielen keine Rolle mehr

Zur neuen Ausschusssitzung spielten die aufgeworfenen Fragen keine Rolle. Auf LVZ-Anfrage sagte Container-Käufer Arndt Finkas, dass ordentliche Arbeitsbedingungen gegeben seien. Der Container sei isoliert, könne im Winter beheizt und im Sommer gekühlt werden. Weil er im Zuge des Umbaus das Dach aus statischen Gründen nicht begrünen kann, wie es Festsetzungen im Bebauungsplan vorsehen, will er den aus drei Elementen bestehende 30-Quadratmeter-Container ringsum mit Pflanzen versehen. Auch dafür erhielt er grünes Licht vom Ausschuss.

Finkas kaufte das Grundstück vom Backhaus Wentzlaff ab und will es zur Erweiterung seines Bosch Car Services nutzen. Das Backhaus verfolgte einstmals Pläne, auf der Fläche im Westen von Grimma eine Schaubäckerei mit Gastronomie zu errichten. Sie zerschlugen sich. Lediglich der Container entstand mit einer befristeten Genehmigung, Finkas musste ihn beim Erwerb des Grundstücks mit übernehmen.

Betreiber und Zeitpunkt sind offen

Als der Bäcker auszog, nutzte ein Gemüseverkäufer kurzzeitig den Container. Inzwischen steht er leer und gilt nicht als Zierde. Das will der Neubesitzer ändern. Den Holzvorbau hat Finkas bereits entfernen lassen und strebt nun einen Imbiss für Straßenverkauf an – ohne Sitzplätze. Es gebe bereits Interessenten, sagte er gegenüber der LVZ. Noch sei aber offen, welche Speisen zum Verkauf kommen. Er habe keinen Zeitdruck, könne nun mit der Baugenehmigung in der Tasche aber aktiv werden. Er wolle, dass der Container eine Nutzung erfährt und ansprechend aussieht.

Von Frank Prenzel