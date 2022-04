Grimmaer Bandoneonsammler sucht neues Zuhause

Grimma

In Argentinien ist es das Instrument, quasi die Seele des Tangos. In hiesigen Breiten hingegen gerät das Bandoneon immer mehr in Vergessenheit. „In den 1920er-Jahren gab es in Deutschland mehr Bandoneon- als Fußballvereine“, sagt Jörg Albrecht. Wenn der Grimmaer über sein Instrument spricht, das ein bisschen aussieht wie der kleine Bruder des Akkordeons, fangen seine Augen an zu leuchten.

Das Clavello hat Jörg Albrecht für seien Mittelalterband erfunden. Quelle: Thomas Kube

Es ist erst zehn Jahre her, als er sich unsterblich in den kleinen Holzkasten mit den zahlreichen perlmuttfarbenen Knöpfen und dem Balg in der Mitte verliebte. „Damals rief ein Onkel von mir an und sagte, dass er auf dem Boden das Instrument von meinem Opa gefunden hatte“, erinnert sich Albrecht. Damals hörte er zum ersten Mal, dass sein Großvater begeisterter Bandoneon-Spieler gewesen war. „Wir haben zu Hause zwar viel vom Musizieren in unserer Familie gesprochen. Aber nie über das in Vergessenheit geratene Instrument.“

Musiker von Kindesbeinen an

Jörg Albrecht ist seit Kindesbeinen begeisterter Musiker. Er lernte viele Jahre Akkordeon, spielte in Leuna im Orchester. Als er später nach Grimma zog, erweiterte er sein musikalisches Repertoire. Er besuchte einen Kurs und erlernte das „westafrikanische Trommeln“. Und er wurde Mitglied der Mittelalter-Band „Trollfeuer“. „Wir waren wirklich gut unterwegs. Hatten viele Auftritte bei privaten Feiern“, sagt Albrecht. In Zeiten der Pandemie schlief das allerdings etwas ein und muss erst wieder belebt werden.

Eien Teil der Sammlung von Jörg Albrecht. Quelle: Thomas Kube

Und über allem schwebt die große Liebe zum Bandoneon. Mit zwei befreundeten Musikerinnen, Ida und Katrin, entstand eine kleine Band. Eine Gruppe, in der Jörg Albrecht sein Bandoneon erklingen ließ. Der Musiker hatte sich, nachdem er das Instrument seines Opas erhalten und den melancholisch-spitzen Klang gehört hatte, selbst das Spielen beigebracht. „Das ist was völlig anderes als Akkordeon“, erklärt er. Auf Druck entlockt er dem Instrument andere Töne als auf Zug. Die Knöpfe an der Seite haben alle unterschiedliche Belegungen.

Über Annoncen Instrumente gesucht

Seit mehreren Jahren übt er in Räumen im Grimmaer Gewerbegebiet GGI. Dort hat er auch eine stattliche Sammlung seiner Lieblingsinstrumente untergebracht. „Mittlerweile besitze ich mehr als 40 Bandoneons“, erzählt Albrecht voller Stolz. Mehr noch: Zu den meisten „Quetschkommoden“ – das muss jetzt hier mal benutzt werden – kann er eine Geschichte erzählen.

„Über Annoncen in der LVZ habe ich die Besitzer von solchen Instrumente gesucht.“ Zahlreiche meldeten sich auch bei ihm. Bevor er die Bandoneons kaufen konnte, erfuhr er die Geschichten. Hörte, wer die Instrumente gespielt hatte, welche Erinnerungen an den Klang bestehen – bis ins kleinste Detail.

In den Regalen stapeln sich die Bandoneons. Quelle: Thomas Kube

Musikliebhaber plauderten mit dem autodidaktischen Bandoneon-Experten. Albrecht stand knietief in der Geschichte des in Deutschland immer weniger beachteten Instruments. Er fing sogar an und restaurierte die in die Jahre gekommenen Teile. Der Hobbymusiker erkundigte sich über deren Entstehung. Erfuhr, dass deren Wiege in Carlsfeld im Erzgebirge stand. Dort gab es ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine richtige Industrie, die sich mit dem Bau und Vertrieb beschäftigte. Auch dadurch erlangte Carlsfeld seinen Ruf in der Musikwelt. Heute noch gibt es dort drei Betriebe, die sich vor allem mit dem Restaurieren befassen.

Proben können ganz schön laut sein

Wenn Albrecht einmal mit seinen Erzählungen begonnen hat, ist er kaum zu stoppen. Der Funke der Begeisterung springt schnell über. Dort noch eine Jahreszahl, hier noch eine kleine Anekdote. Es scheint, als wüsste Albrecht alles über die in der heutigen Zeit für den Tango so unverzichtbaren Bandoneons. Irgendwie ist er ein musizierendes Bandoneon-Lexikon.

Carlsfeld war einst die Hochburg für den Bandoneonbau. Quelle: Thomas Kube

Allerdings hat der Sammler ein Problem. Er kann seine Räume im GGI nicht mehr so nutzen, wie er es gern möchte. Proben in den Abendstunden sind seit geraumer Zeit nicht möglich. Denn in seiner Nachbarschaft ist jetzt ein Bildungsinstitut eingemietet. Dort werden Erwachsene fit für den Arbeitsmarkt gemacht. Und das auch mal bis 20 Uhr. Wenn er sein Bandoneon erklingen lässt, dann kann es schon mal laut werden. Erst recht, wenn sich noch ein paar seiner Musikerkollegen in die Runde gesellen würden. „Wir wollen uns nicht gegenseitig nerven, deshalb bin ich auf der Suche nach was Neuem“, so Albrecht.

Instrumente selbst entwickelt und gebaut

Bisher allerdings verlief diese nicht besonders erfolgreich. Er zeigte verschiedenen Museen seine Sammlung. Deren Mitarbeiter waren angesichts der Fülle und Seltenheit recht angetan. Doch platzen auch ihre Häuser aus allen Nähten, sodass sie dem Musiker samt seiner Lieblinge keine Unterkunft bieten können. „Ich muss also weiter suchen und bin auf Hilfe angewiesen“, gibt Albrecht nicht auf. Denn er könne sich nur Räume in oder wenige Kilometer von Grimma entfernt vorstellen. „Nur so kann ich dann alles auch mit meiner Arbeit verbinden“, sagt der Informatiker.

Kontakt Wer Jörg Albrecht auf der Suche nach neuen Räume helfen kann, wird gebeten, sich per E-Mail mit ihm in Verbindung zu setzen. Unter albrecht@aks-grimma.net ist er zu erreichen. Unter der Adresse können sich auch Instrumentenliebhaber mit ihm austauschen und vielleicht ein Treffen vereinbaren, um seine Sammlung zu bestaunen.

Außerdem hat er auch noch ein anderes Steckenpferd. Er baut selbst Instrumente. Dabei verbindet er sein Wissen aus der Elektronik mit seiner Leidenschaft Musik. Für seine Mittelalterauftritte hat er ein „Clavello“ entwickelt. Ein Zwischending aus Klavier und Cello. Sieht gewöhnungsbedürftig aus, klingt dafür aber super. Ebenso baute er eine Orgel. Aber seine große Liebe gehört trotzdem weiter den Bandoneons.

