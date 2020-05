Grimmaer Bibliothek schickt Bücher 72 Stunden in Quarantäne

Grimma

Die Grimmaer Johann-Gottfried-Seume-Bibliothek, die nach siebenwöchiger Schließung am 4. Mai erstmals wieder Nutzer ins Haus lassen konnte, hat ihre Öffnungszeiten corona-bedingt angepasst. „Wir haben derzeit nur montags und donnerstags geöffnet, dafür aber von 10 bis 18 Uhr, informiert Leiterin Katrin Örtl auf Anfrage. Damit kann die Einrichtung gewährleisten, dass – wie gefordert – zurück gegebene Bücher, CDs und DVDs 72 Stunden lang nicht in andere Hände gelangen und eventuelle Viren auf Seiten und Hüllen absterben. In einer Ecke im Haus kommen die Medien in dreitägige Quarantäne, ehe sie wieder in die Regale gestellt werden.

Grimmas Bibliotheksleiterin Katrin Örtl kann wieder Nutzer empfangen und beraten. Quelle: Frank Prenzel

Andere Öffnung auch in Nerchau

„Anders ist das nicht händelbar“, verteidigt Örtl die Öffnungsregelung. „Lieber so als gar nicht.“ Die Bibliothek müsse Vorsorge tragen, um keine Virenschleuder zu sein. Auch die Zweigstelle in Nerchau hat ihre Öffnungszeiten verändert und kann derzeit nur jeden Dienstag von 10 bis 12 und 13 bis 18 Uhr angesteuert werden. Zur Verfügung stehen wieder für wöchentlich zwei Stunden die Ausleihstellen in Dürrweitzschen, Bahren und Großbardau. In Großbothen ist sie im geschlossenen Bürgerbüro untergebracht und deshalb noch nicht verfügbar.

15 Körbe zur Kontrolle des Publikumsverkehrs

Während es vorigen Montag in der Ausleih-Zentrale in Grimma noch verhalten zuging, erlebten Örtl und ihre drei Mitarbeiterinnen vorigen Donnerstag mit 158 Besuchern fast schon einen Ansturm. Warten musste aber keiner, obwohl nur eine begrenzte Anzahl von Personen ins Haus darf. Am Eingang stehen 15 Körbe, damit kontrollieren die Bibliothekarinnen den Publikumsverkehr. Die Hintertür wurde zum Eingang umfunktioniert, der eigentliche Eingang ist jetzt der Ausgang.

Rund 40.000 Medien stehen in der Einrichtung in der Friedrich-Oettler-Straße zur Ausleihe bereit. Viele Nutzer seien froh, dass die Bibliothek wieder offen ist und zeigten Verständnis, weiß Örtl zu berichten. „Sie wollen sich Lesefutter holen.“ Der Aufenthalt in der Bibliothek soll aber so kurz wie möglich sein.

Keine Veranstaltungen bis mindestens August

Auf Veranstaltungen im Haus müssen die Bibliotheksfreunde bis mindestens Ende August verzichten. Das beliebte „und montags wird vorgelesen“ findet ebenso wenig statt wie der Vorlesewettbewerb der Grundschüler. Kita-Gruppen und Schulklassen müssen ebenfalls draußen bleiben. „Wir haben keinen Platz, Kinder weit genug auseinander zu stellen“, begründet das die Bibliothekschefin. Auch im Vorleseraum ist es zu eng.

Ört hat – dienstlich gesehen – Verständnis für die Vorschriften, bedauert aber auch den Ausfall der Lesestunden. „Mein Kalender ist so leer wie selten.“

Von Frank Prenzel