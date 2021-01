Grimmaer Chor und die Sehnsucht nach Gesang

Grimma/Trebsen

Bestürzt und „tief getroffen“ reagiert auch Chorleiter Ekkehard Schmidt auf den unerwarteten Tod des Colditzer Stadtchronisten und ehemaligen Kantors Peter Bräuer. „Unter Chorleiter-Kollegen verstanden wir uns bestens“, erzählt der 77-jährige Trebsener, der musikalischer Leiter der Gesangsgruppe Grimma und des Männerchores Köhra ist. Bräuer, der jetzt wie berichtet im Alter von 73 Jahren in Folge einer Corona-Infektion starb, stand der Liedertafel Colditz vor, ein Männerchor mit langer Tradition.

Chorleiter trauert um verlorenen Weggefährten aus Colditz

Bräuer sei nach der Wende für kurze Zeit auch Vorsitzender des Sächsischen Chorverbandes gewesen, erinnert Schmidt. „Fachlich war mit ihm ein gutes Arbeiten.“ Gern erinnert sich der Trebsener an die Begegnungen mit Bräuer, zuletzt beim Frühlingskonzert 2019 in Grimma, als „Lieder entlang der Mulde“ erklangen. Neben der Liedertafel Colditz traten seinerzeit der Frauenchor Wurzen und Schmidts Frauen-Gesangsgruppe aus Grimma auf.

Sehnsucht nach gemeinsamen Gesang

Die Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Schmidt setzt die Corona-Krise zu. Sie vermissen das gemeinsame Singen ebenso wie das gesellige Miteinander. So pflegen die Grimmaer Frauen nach der Probe einen kleinen Umtrunk. Die Köhraer Männer knobeln gemeinhin und reden über Gott und die Welt. „Bei meinen Gesprächen mit den Mitgliedern kommt immer wieder Sehnsucht nach gemeinsamen Gesang zum Ausdruck“, so Schmidt. „Sind verstummt auch unsere Lieder, legt nicht die Noten weg, die Lieder kommen wieder!“, will er denn auch seinen Schäfchen zurufen. Die Gesangsgruppe Grimma zählt derzeit 18 Frauen mit einem Altersschnitt von 60. Im Männerchör Köhren stimmen 12 Herren die Lieder an, fast alle über die 60. Beide Chöre sind eingetragene Vereine.

Funkstille seit dem Herbstkonzert in Grimma

Seit dem erfolgreichen Herbstkonzert im Grimmaer Rathaussaal, das unter Auflagen und mit Zustimmung des Gesundheitsamtes stattfinden konnte, herrscht Funkstille. Auch Proben mit Abstand zwischen den Sängern, wie nach dem ersten Lockdwon, sind laut Schutzverordnung untersagt. Dennoch hofft Chorleiter Schmidt, den treuen Zuhörern das beliebte Frühlingskonzert im Grimmaer Rathaussaal anbieten zu können. „Ich spekuliere auf Mai.“ Erste Titel hat er bereits heraus gesucht, „es fehlen aber Proben-Termine“. Dennoch hat Schmidt Verständnis für die Einschränkungen, zumal auch zwei Frauen der Gesangsgruppe an Corona erkrankt waren. Die Gesundheit gehe vor, so der 77-Jährige.

Chorleiter Ekkehard Schmidt hofft auf baldige Konzerte. Quelle: Frank Prenzel

„Mit Corona nahmen leider auch unsere Sorgen bezüglich der Vereinsfinanzierung zu“, verdeutlicht Schmidt. Wegen der ausbleibenden Konzerte fehlen Einnahmen. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind beide Chöre gern unterwegs und streichen dabei jeweils 200 bis 300 Euro ein. Der Mitgliedsbeitrag an den Sächsischen Chorverband will jedoch ebenso bezahlt sein wie die Miete für die Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Grimma, die in normalen Zeiten als Probenraum dient, und die Entlohnung des Chorleiters. Dabei verzichtet Schmidt bereits auf einen Teil seiner ohnehin bescheidenen Aufwandsentschädigung.

Die Kosten könnten die Sängerinnen und Sänger nicht allein tragen. „Es wird Zeit, dass wir durch Auftritte Geld einnehmen“, hofft Ekkehard Schmidt auf ein Ende der Pandemie mit ihren Einschränkungen.

Von Frank Prenzel