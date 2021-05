Grimmaer Digital-Messe informiert über Ausbildungsplätze in der Region

Grimma

Nur einen Klick ist der Weg zum zukünftigen Ausbildungsplatz oder Auszubildenden entfernt, wenn am 29. Mai von 9 bis 14 Uhr die erste digitale Ausbildungs- und Studienmesse startet. In den letzten Jahren fand die Messe in der Grimmaer Muldentalhalle statt, was jetzt durch die Corona-Einschränkungen nicht möglich ist.

25 Unternehmen präsentieren sich

Mit Tablett, Smartphone oder am PC können sich Schülerinnen und Schüler und auch deren Eltern über einen möglichen Berufseinstieg in der Region informieren. Kfz-Mechatroniker oder Zimmermann? Bankkauffrau oder Verwaltungsfachangestellte? Etwa 25 Unternehmen und Bildungseinrichtungen informieren am letzten Samstag im Mai fünf Stunden lang virtuell über Ausbildungs- und Berufsperspektiven und möchten mit potenziellen Auszubildenden ins Gespräch kommen, teilt das Bildungs- und Sozialwerk Muldental (BSW) mit.

„Hiergeblieben!“ sei die Messe auch in diesem Jahr überschrieben, so das BSW. Die Chancen und beruflichen Perspektiven im Landkreis Leipzig seien hoch. 

Seite ist 14 Tage vor der Messe freigeschaltet

Wie funktioniert es? www.webmessen.de aufrufen und ohne Voranmeldung oder Registrierung loslegen. Etwa 14 Tage vor der Messe ist die Seite freigeschaltet, Berufseinsteiger können sich von Unternehmen und deren Ausbildungsangeboten so im Vorfeld inspirieren lassen. „Dann sind die Bewerbungsunterlagen für einen Last-Minute Ausbildungsplatz 2021 oder für den Berufseinstieg 2022 schon vorbereitet und können am Veranstaltungstag bequem im Videochat über den virtuellen Tisch geschoben werden“, heißt es in der Mitteilung.

Die berufliche Orientierung sei für künftige Auszubildende in diesem Jahr eine besondere Herausforderung, da Schulpraktika oder Berufsorientierungstage nicht im gewohnten Umfang stattfinden. Deshalb biete die in den letzten Jahren in der Muldentalhalle angesiedelte Ausbildungs- und Studienmesse Grimma berufliche Orientierung im virtuellen Raum und bequem von zu Hause aus.

Von LVZ