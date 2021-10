Grimmaer Dönerverkäufer berichtet von Überfall: „Sie prügelten auf mich ein“

Grimma

Er trägt eine abgedunkelte Brille, die Mütze hat er in die Stirn gezogen – der Inhaber von Mc Döner ist bemüht, seine Wunden an Kopf und Gesicht zu verbergen. Wenn er könnte, würde er über das, was am späten Freitagabend geschah, ganz den Mantel des Schweigens breiten. Denn bis zu jenem Überfall von vergangener Woche fühlte er sich in Grimma sicher.

Zögernd berichtet der 54-jährige Kurde über die Attacke: Das Auto habe er etwa 20 Meter von seiner Wohnung in der Leipziger Straße entfernt geparkt. Gegen 21.45 Uhr öffnet er die Tür des Mehrfamilienhauses und wird von hinten angegriffen. „Drei Maskierte prügelten auf mich ein. Wahrscheinlich mit einem Stein.“ Der Dönerverkäufer, der die Tageseinnahmen dabei hat, wehrt sich lautstark und schlägt die Angreifer in die Flucht.

Fragen schmerzen mehr als Wunden

Alles ging ganz schnell, sagt der Grimmaer, der anonym bleiben und nicht fotografiert werden möchte. Er geht von einer geplanten Aktion auf seine Person aus: Die Männer hätten ihm im Vorgarten regelrecht aufgelauert. Und genau das verunsichere ihn. Er sei niemand, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er habe keine Feinde, fühle sich wohl in Grimma. Mehr als die Wunden schmerzten die bangen Fragen, wer ihm das angetan habe und warum.

1995 kam er nach Leipzig, arbeitete dort viele Jahre im Grillhaus Orient. Eigenen Angaben zufolge wurde sein Asylantrag genehmigt. Er stammt aus dem Irak, war sowohl beim ersten als auch zweiten Golfkrieg dabei – „als Soldat, ohne mit der Waffe gekämpft zu haben“, stellt er klar. Seit fünf Jahren bewirtschaftet er den Hohnstädter Imbiss mit Freisitz und Parkplatz, seine Stammkundschaft schätzt die Speisen von Döner über Pizza bis Nudelauflauf.

Alles, was er und die vier Mitarbeiter aus Afghanistan möchten, sei ein ruhiges Leben. Seine Tochter sei schon groß und lebe in Berlin, sagt der Gastronom. Nachdem er drei Jahre zwischen Grimma und Leipzig gependelt war, zog er 2019 ganz nach Grimma. Er mag die kleine Stadt und deren Umgebung, von der er leider noch nicht viel gesehen habe. Kein Wunder: Täglich außer montags arbeitet er in seinem Laden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer Hinweise zum Raubüberfall machen könne, werde gebeten, sich bei der Kripo in Grimma, Köhlerstraße 3 (Telefon: 03437/70890) zu melden. „Zum Motiv der Täter können wir noch nichts sagen“, erklärte Polizeisprecherin Therese Leverenz zuletzt. Auch am Mittwoch fehlte den Beamten noch jede Spur. Sie ermitteln wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

Eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik

Er habe die Nacht von Freitag auf Sonnabend im Grimmaer Krankenhaus verbracht und schon am Wochenende wieder im Imbiss gestanden. „Die Wunden heilen, mir geht es gut“, sagt der Geschäftsmann. Der Überfall könne sein Bild von Deutschland nicht erschüttern. Er verspüre keine Angst. „Es ist und bleibt ein gutes Land, hier passiert so etwas nur sehr, sehr selten.“ Er wolle nicht mehr darüber reden. Vergessen? „Nein, so etwas vergisst du nie.“

Von Haig Latchinian