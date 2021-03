Grimmaer Einzelhändler ins richtige Licht gerückt

Grimma

Vor der Grimmaer Rathausgalerie auf dem Markt ist seit Freitag für mindestens zwei Wochen eine Fotoausstellung zu sehen, die die Grimmaer Einzelhändler porträtiert. „Was guckst Du? – Der Einzelhandel im Fokus!“ heißt die Bilderschau des Walziger Fotografen Frank Schmidt. Insgesamt 26 Einzelhändler, die während des Lockdowns schließen mussten, ließen sich für sein Kunstprojekt ablichten.

Licht am Ende des Tunnels

„Die Fotoaktion soll ausdrücken, dass die Einzelhändler den Blick wieder nach vorn werfen. Der als Licht am Ende des Tunnels definierte Tag danach, respektive die Zeit nach der Pandemie steht dabei im Mittelpunkt“, umschreibt Frank Schmidt seine Idee. „Denn wie es momentan um die Existent der Gewerbetreibenden bestellt ist, muss nicht immer und immer wieder beleuchtet werden. Inzwischen weiß wohl jeder, dass es Covid19 mit seinen Widrigkeiten gelungen ist, viele Ängste zu schüren sowie Unsicherheiten und Verdruss zu mehren. Vielmehr wollen die Einzelhändler mit ihrem Gesicht Flagge zeigen.“

Kunden vertrauen auf Flexibilität

Mit den Konterfeis der Händlerinnen und Händler auf Postern, die an einer Wäscheleine befestigt werden, soll eine wichtige Botschaft hochgehalten und nach außen transportiert werden: „Das Virus hat die Grimmaer Einzelhändler nicht dahinraffen können. Auf deren Flexibilität können die Kunden vertrauen und mögen das kreative Engagement mit regionalem Einkauf honorieren. Der Erfolg dieser spontanen und kurzfristig realisierten Fotoaktion ist den Einzelhändlern zu verdanken, die ihre Geschäfte Corona bedingt sehr lange geschlossen halten mussten und noch immer müssen, teilte Frank Schmidt mit.

Dennoch haben die Händler sich mit großer Hoffnung und Zuversicht daran beteiligt. „Aber ebenso hätte man die Wäscheleine auch in einer anderen Stadt spannen können, denn es geht nicht nur um Grimma, sondern auch um die vielen Einzelhandelsgeschäfte in Wurzen, Brandis und Naunhof sowie Colditz, Bad Lausick und Co.“, so Schmidt weiter. Für sie alle stellvertretend heißt es nun in Grimma: „Was guckst Du? – Der Einzelhandel im Fokus!“

Persönliche Fotoaktion

Die Fotoaktion ist eine von Frank Schmidt persönlich initiierte Initiative und soll ausschließlich dem Einzelhandel eine Bühne geben, um ins Rampenlicht gerückt zu werden. „Es ist von mir nicht gewollt, damit Politik Pro oder Kontra Corona zu machen, den Sinn oder Unsinn politischer Entscheidungen im Zuge der Pandemie zu kommentieren, Erfolg oder Misserfolg der Impfkampagne infrage zu stellen sowie das politische Krisenmanagement zu bewerten“, stellt der bekannte Fotograf klar.

Genau dafür eigne sich diese Exposition nicht. „Deshalb verwahre ich mich schon im Vorfeld gegen jede Form derartiger Propaganda oder Stimmungsmache. Wer glaubt, seine derart gelagerten Interessen im Kontext dieser Fotoaktion artikulieren zu müssen, ist nicht wirklich qualifiziert oder autorisiert im Sinne meiner Privatinitiative zu sprechen oder zu argumentieren„, setzt Schmidt ein deutliches Zeichen

