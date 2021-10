Grimmaer Feuerwehr hält Rückschau auf 2020: „Wir sind nicht die harten Männer“

Grimma/Nerchau

Es war ein herausforderndes Jahr für die Grimmaer Brandschützer, auf das Steffen Kunze am Donnerstagabend im Rahmen der Delegiertenversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Muldestadt Rückschau hielt. Von beachtlichen 265 Einsätzen zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2020 wusste der städtische Sachgebietsleiter Brandschutz im Bürgerzentrum Nerchau zu berichten.

Dabei hielt das vergangene Jahr für die Grimmaer Kameraden gleich zu Beginn und dann noch einmal in den letzten Tagen zwei zum einen psychisch und zum anderen physisch überaus belastende Einsätze bereit.

Keine „harten Männer“

Kunze erinnerte an den Brand am 17. Februar in einer Wohnung in Grimma Süd, bei der eine Mutter und zwei ihrer drei Kinder auf tragische Weise ums Leben kamen. „Das Kriseninterventionsteam hat unsere an jenem Einsatz beteiligten Kameraden sehr gut begleitet. Wir Feuerwehrleute sind nicht die harten Männer, für die wir oft gehalten werden.“

Hart allerdings sei gewesen, womit die Kameraden am vergangenen Weihnachtsfest im Zusammenhang mit dem Auftreten eines Vogelgrippe-Falls bei Eskildsen in Mutzschen konfrontiert wurden. „9000 Gänse mussten gekeult werden, zudem hatten wir für die überaus umfangreichen Desinfektionsmaßnahmen Sorge zu tragen.“

Ein Bürgerzentrum in hell- und dunkelblau: Die Grimmaer Brandschützer waren zahlreich nach Nerchau zur Delegiertenversammlung gepilgert. Quelle: Roger Dietze

„Die Mutti für alles“

Selten zuvor seien die Kameradinnen und Kameraden während eines Einsatzes in diesem Umfang „Mutti für alles“ gewesen. „Bei jedem anstehenden Problem wurden wir in jener herausfordernden Woche um Hilfe gebeten“, erinnert sich der oberste Grimmaer Brandschützer.

Und auch die Zeit zwischen diesen beiden speziellen Einsätzen sei überaus arbeitsreich gewesen. „Die vielen Wald- und Vegetationsbrände quer durch unser Einsatzgebiet haben uns im Sommer in Atem gehalten, an manchen Tagen gab es bis zu sechs Alarmmeldungen.“

Gute Personalsituation

Immerhin seien die Grimmaer Wehren mit aktuell insgesamt 524 aktiven Kameraden, von denen über die Hälfte zum Tragen eines Atemschutzgerätes berechtigt sei, gut aufgestellt. „Und auch bei den Führungskräften stehen wir gut da“, ließ Steffen Kunze wissen.

Eine weitere gute Nachricht hatte Landrat Henry Graichen (CDU) mitgebracht, der ebenso in Nerchau zu Gast war wie der Kreisfeuerwehrverbands-Vorsitzende David Zühlke. Nämlich die, dass die Zahl der Mitglieder in den Grimmaer Jugendwehren in 2020 nicht etwa gesunken, sondern vielmehr gestiegen sei und dass zwei neue Kinder-Wehren hinzugekommen seien.

Erfreuliche Nachwuchs-Situation

„Dies ist vor dem Hintergrund beachtlich, dass Corona etwa in den Sportvereinen des Landkreises zu einem großen Aderlass von rund 700 Kindern und Jugendlichen geführt hat“, so Graichen. Der Landrat überbrachte den anwesenden Grimmaer Kameradinnen und Kameraden zudem Dankesworte des ersten Beigeordneten des Kreises Ahrweiler für die Unterstützung nach der Hochwasser-Katastrophe im Westen der Republik.

„Dieses spontane Helfen habe den Betroffenen in den unmittelbar auf die Katastrophe folgenden Stunden und Tagen Mut gemacht“, so Graichen, demzufolge auf dem Hochwasser-Spendenkonto des Landkreises bereits 120 000 Euro eingegangen sind.

Doch der Landrat verteilte in Nerchau nicht nur verbal Lob, sondern trat an der Seite von Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auch aktiv in Erscheinung, um eine Reihe langjähriger Kameradinnen und Kameraden für 40, 50 und 60 Jahre Wehrzugehörigkeit auszuzeichnen.

