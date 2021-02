Grimmaer Feuerwehr muss Schiffsmühle aus der Mulde bergen

Grimma

Die Feuerwehr hat zur Stunde die auf der Mulde schwimmende Schiffsmühle Höfgen an den Seilen. Der hölzerne Bau wird von Eisschollen im Flus bedroht und muss in den Winterhafen umgesetzt werden. In den Vormittagsstunden ist es den Kameraden gelungen, das auf dem Wasser schwimmende technische Denkmal aus der Verankerung lösen.

Die starke Strömung und die Eisschollen erschweren die Bergung. Es besteht die Gefahr, dass die Seile reißen und die Mulde das Bauwerk mit auf seinen Weg nimmt. Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) ist vor Ort, um die Aktion zu verfolgen. Die Bergung wird bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Von Birgit Schöppenthau